Com o peixe dos Açores na bagagem restaurante Kampai muda de casa para Marvila

No novo espaço o Kampai duplica a lotação o que permite à equipa alargar a ementa. João Soeiro, discípulo do mestre Takashi Yoshitake, no antigo Aya, chef e coautor do Kampai, promete “uma carta fiel à melhor tradição japonesa, agora potenciada por um espaço multicultural.

A carta conta com um elenco largo de sugestões. Nas entradas frias, refira-se o Aji Tataki (carapau picado com alho francês), a Ika Nattou (lula gigante com soja fermentada), o Sake Tataki Kampai (salmão braseado sobre salada de rúcula).

créditos: Kampai

No que toca às entradas quentes, sublinhe-se o Horenso no Goma (espinafres com sésamo), a Gyoza de frango (ravioli japonês), a Yakitori de frango (espetada de frango).

Nos principais, a ementa do Kampai inclui, por exemplo, a Ebi Tempura (camarão e legumes em polme), o Tonkatsu (porco panado em pão japonês estaladiço), o Oyaku-Don (frango com camarão, legumes e ovo sobre arroz).

Há, ainda, uma seleção de sashimi, sushi, temaki, makimono, huramaki, entre outros pratos nipónicos.

Chakall, o chefe de cozinha argentino radicado há duas décadas em Portugal assume que ao receber o Kampai no universo do El Bulo Social Club juntou o "útil ao agradável", já que, confessa, "sempre quis ter um restaurante japonês, adoro comida japonesa e, além do mais, já era cliente assíduo do Kampai anteriormente". Por uma série de razões, afirma, "surgiu uma oportunidade para os dois lados e nada mais natural que trazer para Marvila o primeiro restaurante japonês e ainda por cima de grande qualidade e surpreendente".

Kampai Praça David Leandro da Silva nº9 A, Marvila, Lisboa Horário: Segunda-feira: fechado. Terça a quinta: 19h00 às 23h00. Sexta-feira e sábado: 19h00 às 23h30. Sábado e domingo: 12h30 às 15h00 Contactos: E-mail reservas@kampai.pt

Inaugurado em fevereiro de 2016, em Marvila, o El Bulo Social Club é um espaço onde se pode assistir a um jogo de futebol, comer petiscos ou assistir a concertos de música ao vivo. O chefe Chakall é o mentor do projeto e responsável pela carta. Renovado no verão de 2018, aumentou a sua capacidade para cerca de 300 lugares sentados. No início de 2020 passou ainda a contar com três novos conceitos dentro do seu universo de sabores: Tapas, Petiscos e Cocktails na Sala Gauchito Gil; a Chakavila, cafeteria e pastelaria de autor; e, um restaurante pop-up japonês, o Kampai, agora no primeiro piso.