Cocktails de assinatura e sunset. Agosto começa a acontecer no Algarve

Se as suas férias passam pelo Algarve, fique a saber que há um novo lugar para desfrutar o final do dia. Com uma oferta de três bares com conceitos diferenciados – W Lounge, Sea Sky e Sip@Wet -, o W Algarve tem à disposição uma seleção de bebidas locais e internacionais, e cocktails de autor, da autoria do mixologista João Felicidade.

O destaque de cocktails vai para o Fig ou para o Sea Lavender, com ingredientes frescos e locais, numa mistura leve e refrescante. Produtos da região, como o figo e a alfazema, são as estrelas destas bebidas que marcam pela originalidade. Também o cocktail Carob é dos mais cobiçados, uma introdução da alfarroba tão tradicional do Algarve, numa mistura contemporânea.

Para os que preferem opções sem álcool, experimente uma mistura de frutas exóticas e tropicais ou uma das opções detox, com ingredientes como gengibre e cenoura.

A par dos cocktails, há toda uma programação musical para o mês de agosto, com os melhores DJs nacionais e internacionais, onde sobressaem nomes como Rui Vargas, Angelos, Seamus Haji, Ravin, entre outros.

Este fim de semana, o W Algarve recebe nas Summer Series do Wet Deck, o DJ Rui Vargas no sábado e na Sunday Tribes, domingo, 7, quem toma conta da pista é o DJ Angelos.

As reservas poderão ser feitas através do whatsapp – +351 289 372 300.