Sabia que propuseram um casamento de conveniência a Henrique Sá Pessoa para que este pudesse iniciar a sua carreira de cozinheiro nos Estados Unidos? Sabia que Ricardo Costa, do The Yeatman (duas estrelas Michelin), um dos jurados da próxima edição do “Masterchef Portugal”, acabou na cozinha depois de não vingar no seu sonho de ser futebolista profissional? Sabia ainda que a Alexandre Silva (Loco, uma estrela Michelin), ainda lhe custa falar do dia em que ofereceu o saxofone ao irmão (hoje músico) para se dedicar à culinária? E, por falar em música, sabia que Pedro Pena Bastos, o jovem chef do Cura (uma estrela Michelin), e outro dos jurados do próximo “Masterchef Portugal”, é um craque da bateria, e que João Rodrigues, que durante mais de uma década esteve ao leme do Feitoria (uma estrela Michelin), tocou guitarra numa banda de música alternativa? E sabia ainda que Marlene Vieira participava em torneios de snooker “para ganhar algum dinheiro” quando estava a estudar na Escola de Hotelaria de Santa Maria da Feira?

Estas são apenas algumas das muitas histórias extraordinárias do livro “Chefs Sem Reservas: Segundo Prato”, o segundo volume da obra original de Nelson Marques com as confissões, os erros e as lições dos/das grandes chefs. Depois do primeiro sucesso de “Chefs Sem Reservas”, editado pelo Clube do Autor em 2019, o ex-jornalista do “Expresso” e do “Público” regressa agora com um novo menu de conversas intimistas com 12 dos mais bem-sucedidos/as chefs da atualidade, que despem as suas jaquetas e revelam as suas memórias mais marcantes, os segredos com que se cozinhou o seu sucesso e os tropeções que os fizeram crescer, sem esquecer a pandemia de Covid-19 que lançou a restauração numa luta pela sobrevivência.

Além dos seis nomes da alta-cozinha nacional já citados, há seis das estrelas maiores da gastronomia internacional: os espanhóis Joan Roca (El Celler de Can Roca, três estrelas Michelin) e Eneko Atxa (Azurmendi, três estrelas Michelin, e Eneko Lisboa, uma estrela Michelin, entre outros), o russo Vladimir Mukhin (White Rabbit) e três mulheres que já venceram o prémio para melhor chef do mundo: a francesa Dominique Crenn (Atelier Crenn), a primeira mulher nos EUA a conquistar três estrelas Michelin, a britânica Clare Smyth, que conseguiu o mesmo feito no Reino Unido, e a peruana Pia León (Central, 2º na lista dos The World’s 50 Best Restaurants em 2022). Uma verdadeira constelação com mais de 20 estrelas Michelin no currículo.

Nelson Marques, autor de “Chefs Sem Reservas: Segundo Prato”

São histórias de paixão, talento, perseverança, sacrifício e muito, muito trabalho, que têm a cozinha como pano de fundo, mas que são, sobretudo, sobre a vida e o que ela tem de mais importante: a paixão que pomos em tudo o que fazemos.

O livro chega às livrarias no próximo dia 21. Numa iniciativa inédita, há uma apetecível lista de prémios a sortear entre quem encomende o seu exemplar autografado pelo autor até dia 15, desde jantares para duas pessoas em restaurantes estrelados como o The Yeatman (Ricardo Costa), o Cura (Pedro Pena Bastos) e o Eneko Lisboa (Eneko Atxa), e ainda no Marlene (Marlene Vieira), que namorará a estrela na próxima gala, e o Fogo (Alexandre Silva), um fim-de-semana no Craveiral Farmhouse, no sudoeste alentejano, com um jantar incluído no restaurante Craveiral FarmTable by Alexandre Silva, pernoitas no The Yeatman e no Ritz, com pequeno-almoço incluído, e ainda um kit de cookware SMEG.

Quem é Nelson Marques?

Nelson Marques (n. 1979) foi jornalista do Expresso e do Público, colaborou com a SIC, a RTP e inúmeros meios nacionais, e publicou em jornais e revistas internacionais como The Guardian (Inglaterra), El Mundo (Espanha), The Jerusalem Post (Israel), Galileu e Época (Brasil).

Ao longo da sua carreira, entrevistou algumas das mais importantes personalidades do planeta, incluindo o antigo vice-presidente dos EUA Al Gore, o designer Philippe Starck, o arquiteto Renzo Piano, o designer de calçado Christian Louboutin, os fotógrafos David LaChapelle, Steve McCurry e Pete Souza, a cantora Katy Perry, o futebolista Ronaldinho Gaúcho e muitos outros, entre vencedores de prémios Nobel, Óscares, Emmys, Grammys, Pulitzers e Pritzkers.

O seu trabalho foi distinguido pelo Clube Português de Imprensa, Liga Portuguesa Contra o Cancro, European Best Cancer Reporter Award e Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

É autor dos livros Filhos da Quimio (2018), Chefs Sem Reservas (2019) e Os Homens Também Choram (2021). Este é o seu quarto livro.