O Chefs on Fire começou em 2018 e, desde então, procura unir e divulgar a criatividade e o talento de

Chefs consagrados e emergentes, num ambiente informal que cruza fogo, gastronomia e música.

O festival terá lugar no Real Jardín Botánico Alfonso XIII da Universidade Complutense e apresenta um cartaz com os melhores talentos gastronómicos do mundo como Janaína Torres (A Casa do Porco*), Massimiliano Delle Vedove (Smoked Room**), Tekuna Gachechiladze (Café Littera and Culinarium Khasheria), Pablo Rivero e Guido Tassi (Don Julio*), entre outros.

No total, serão 16 chefs internacionais que cruzam geografias entre a América do Sul e a Europa, quatro chefs portugueses (Palco Portugal) e vários músicos a trazer a animação já tão conhecida ao festival.

Palco com ADN português

O Chefs on Fire Madrid terá ainda um espaço inédito, dedicado apenas ao seu país de origem: o Palco Portugal, que conta com o apoio do Visit Portugal e Câmara Municipal de Cascais onde estarão presentes quatro nomes premiados e reconhecidos da cultura gastronómica nacional: Henrique Sá Pessoa (Alma**), João Rodrigues (Projeto Matéria e Canalha), Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio*) e Carlos Fernandes (Le Cordon Bleu Madrid).

Música ao vivo

Como nem só de comida se faz a animação do Chefs on Fire, o programa musical incluirá artistas

como Coni Lechner Dúo, Pedro Ricardo Trío, Pájaro Sunrise, Nola Brass Band, DJ Guacamayo Tropical

e La Perra Blanco, que actuarão no sábado, dia 5.

No domingo, dia 6, Andrea Buenavista, Caballo Prieto Azabache, Jazzin’ Club e Queralt Lahoz encherão o jardim de energia e boas vibrações.

Existem bilhetes a partir dos 50 euros (25€ para menores entre os 6 e os 12 anos). Para os dois dias de festival, o bilhete terá o valor 210€ e incluirá 10 pratos e cinco bebidas.