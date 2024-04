Onde nascem as melhores conversas e onde se fecham os melhores negócios e parcerias? Na maioria das situações é à mesa e é a partir deste pressuposto que nasce o Studio da Chefs Agency.

Localizado em Belém, o Studio vem completar a oferta da empresa que ambicionava um espaço próprio, onde fosse possível concretizar alguns dos conceitos gastronómicos que concebe para os seus clientes.

O Studio apresenta-se como um lugar neutro e adaptável, com um calendário proativo, e inteiramente pensado para receber quem procura espaços versáteis dia e noite, sendo as mesas o elemento central e ponto de partida para reunir ideias e pessoas.

"Tentamos ter um espaço o mais português possível, por nos fazer sentido, tendo em conta que este é o

mercado onde operamos e que queremos credibilizar.", comenta, em comunicado, Patrícia Dias, sócia e fundadora da agência. "Sentimos que o mais importante são as pessoas, e queremos aqui poder criar memórias, em torno de uma mesa, concretizando ideias, reunindo pessoas, e valorizando as entidades e marcas com quem trabalhamos".

Também em comunicado, Adriana Fournier, igualmente sócia e fundadora da agência, refere que "este é o espaço" onde podem e querem promover o que de melhor existe no país.

Vamos descobrir o Studio?

Localizado perto do Centro Cultural de Belém (CCB) e da Torre de Belém, o espaço de 300m2, divide-se em dois pisos com cozinhas independentes.

Com 150m2, o primeiro piso, onde se encontra a entrada principal, tem potencial para realizar vários tipos de eventos e dispõe de quatro mesas e de uma cozinha totalmente equipada.

Na entrada deste piso, existe uma pequena área lounge que serve de área de receção e onde se podem organizar formações.

Ainda que tenha a mesma área que o primeiro, o segundo piso aparenta ser mais amplo e oferece uma cozinha maior. É neste piso que se encontram as casas de banho. Neste andar, existe uma porta com acesso à garagem que pode servir para entrada e saída de fornecedores.

"Foi nas mesas que centramos toda a atenção"

"O nosso ponto de partida foi o conceito tão português de ‘estar à mesa’.", partilha, em comunicado, Paz Braga, do atelier Santo Infante e responsável pela arquitetura do espaço.

INFORMAÇÕES Morada

Rua Fernão Mendes Pinto, Loja 7B

1400-145, Belém

Lisboa Reservas

(+351) 211 327 797

leonor.gaspar@chefsagency.net

info@chefsagency.net Online

https://chefsagency.net

"Para os portugueses a mesa não é só uma local de refeição, é em torno desta peça de mobiliário que tudo se passa", justifica, acrescentando que "por isso, foi nas mesas que centramos toda a atenção, desenhando-as à medida, com rodas escondidas, que se podem deslocar e juntar de diversas formas, dando diferentes configurações à sala, de forma a servir os seus diversos propósitos.".

O Santo Infante foi alargando o projeto a partir desta ideia de convívio, do que era tipicamente português, nos serões em família, muitas vezes na cozinha, daí surgiram as cestas de vime que foram transformadas em candeeiros, e os pratos decorativos que surgem de diferentes formas em vários locais.

Outro elemento fundamental do projeto são as enormes estantes que cobrem tanto no piso de baixo como de cima, uma parede em toda a sua extensão, estando decoradas com peças especiais.

As cozinhas são outro elemento de orgulho para Paz Braga, devido ao foco na sustentabilidade dos materiais.