Cada etapa regional realiza-se numa Escola de Hotelaria, e conta com um Seminário dedicado à Gestão de Negócios de Restauração e com a exibição do documentário “30: O Chefe Cozinheiro do Ano e a Cozinha em Portugal”.

O concurso desafia os vencedores de anteriores edições a juntarem-se a esta edição e a realizarem um jantar no contexto de cada etapa regional.

As etapas regionais terão lugar a 16 de abril, a 29 de abril e a 7 de maio, em três regiões diferentes. Os finalistas serão apurados com base nos resultados obtidos nas etapas regionais.

A final nacional terá lugar no Porto, a 11 de novembro, e contará com um palco de demonstrações sob o tema “O CCA do Futuro” e um “Fórum Pensar Cozinha”, dedicado a todos os profissionais de cozinha, bem como a todos os interessados na área da gastronomia. Este será um momento marcado por apresentações, debates, entrevistas, demonstrações, e um cocktail de entrega de prémios.

As inscrições poderão ser feitas no site oficial do concurso, onde se encontram mais informações relativamente à edição de 2020.