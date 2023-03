Mar Salgado Rosé

É uma das mais recentes novidades nas prateleiras. Da Região de Lisboa é feito a partir da casta Aragonês. Vinificação feita com ligeira maceração das uvas a muito baixa temperatura durante três horas, vinho rosado de bica aberta com fermentação a temperatura controlada. Trata-se de um vinho seco, com aspeto brilhante, rosa-claro e aroma de frutos silvestres maduros. Fresco e com mineralidade bem presente, é macio na boca. Harmoniza com marisco ou com sushi. Preço sob consulta.

CV – Curriculum Vitae Branco Douro 2019

Produzido com uvas de uma vinha com mais de 80 anos, num perfil mais fresco. O vinho durante 8 meses em barricas de carvalho francês com recurso a battonage e estagia em garrafa durante dois anos. No blend deste vinho encontra as castas Rabigato, Viosinho, Samarrinho, Donzelinho Branco, Códega, entre outras. Tem grande capacidade de envelhecimento em garrafa e pode acompanhar peixe no forno, carnes leves assadas ou grelhadas e uma vasta seleção de queijos. O PVP é 70 euros.

Guru Douro Branco 2021

Produzido a partir de vinhas velhas com cerca de 60 anos e resultante da combinação das castas Viosinho, Rabigato, Códega do Larinho e Gouveio, este vinho revela-se sedutor e elegante, com aromas de flores brancas, toranja, lima e notas minerais. Com um processo de fermentação que decorreu em barricas de carvalho francês, durante quatro semanas a baixas temperaturas e um estágio nas mesmas barricas durante oito meses com battonage, apresenta uma boa textura e um excelente final de boca. O PVP é 29,95 euros.

ART.TERRA Curtimenta 2022

Produzido a partir das castas Arinto, Antão Vaz, entre outras. Fermentação em lagar com os bagos inteiros para contacto com a pele, maceração durante oito dias e estágio de seis meses em barricas de carvalho francês usadas de 400 litros. Apresenta notas frescas de tangerina, menta e canela e, na boca, taninos suaves, corpo médio, boa frescura e mineralidade. Acompanha com frutos secos ou tapas ibéricas. O PVP é 13 euros.

Pasmados Tinto 2017

Originalmente era conhecido por Tinto Velho J.M. da Fonseca. Proveniente da Quinta dos Pasmados, na Serra da Arrábida, o vinho é feito a partir das castas Touriga Nacional, Syrah e Malbec. Com um aroma a violeta, madeira e pimenta preta e taninos macios. Ideal para acompanhar pratos de carnes vermelhas. O PVP é 9,99 euros.

Terras de Lava Reserva Tinto 2020

Feito a partir das castas Merlot e Cabernet, este tinto dos Açores, da Ilha do Pico, tem cor rubi, com aroma de frutos de cassis, pimentos maduros, mentol e funcho, notas vulcânicas e chocolate branco. Sente-se ainda o ligeiro tostado das barricas de carvalho francês e português onde estagiou ao longo de 12 meses. Na boca é elegante, com boa acidez e taninos suaves. Termina longo e salgado como é típico dos vinhos insulares. O PVP é 35 euros.

Quinta da Costa das Aguaneiras Tinto 2018

Das castas Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca em Vinhas Velhas. Com fermentação em lagares de granito e estágio em barricas de carvalho francês novas, durante um ano. Apresenta cor vermelha viva. Bastante frutado e intenso, salientando-se os aromas de fruta vermelha madura, como amora, ameixa e ligeiro cassis, e notas de frutos secos e baunilha, provenientes do seu estágio em madeira. No paladar, a primeira sensação é de frescura. Apresenta uma boa acidez e estrutura, que lhe proporcionam um final de boca fresco e longo. Promete longevidade. O PVP é 24,99 euros.

Três Bagos Colheita Tardia 2017

Produzido na Região Demarcada do Douro, com a casta Sémillon ou Boal do Douro. Vinificação e fermentação em cubas de inox, a baixas temperaturas, seguindo-se um estágio em barricas de carvalho francês durante 12 meses. Apresenta cor brilhante, de palha dourada e viva, bastante aromático com notas de damasco, alguns citrinos, frutos tropicais e mel, finalizando com aromas de frutos secos. Na boca, mostra-se delicado e elegante, sendo um vinho fresco. O seu final é longo, persistente e bastante complexo. Idealmente pensado para sobremesa, comporta-se bem como aperitivo ou a acompanhar patés e foie gras, à entrada ou durante uma refeição. O PVP é 14,99 euros.

Abafado 5 Anos Quinta da Alorna

Abafado 5 Anos Fernão Pires é um vinho licoroso, feito exclusivamente com a casta Fernão Pires. Apresenta um aroma intenso a mel e frutos secos, onde sobressai o figo e a amêndoa. Na boca apresenta uma textura suave, equilibrando as sensações de frescura e doçura. O final de boca é persistente, onde perdura o aroma a frutos secos. Pode ser consumido de imediato, mas também com capacidade de guarda. O PVP é 11,99 euros.

Churchill’s 30 Year Old Tawny

Elegante, rico e complexo, é um vinho envolvente, com notas predominantes de caramelo e madeira de cedro, e nuances florais e mentoladas. Estagiou cerca de trinta anos em cascos de madeira, envelhecendo lentamente. As uvas são provenientes de vinhas velhas, situadas na sub-região do Cima-Corgo e Douro superior, na região do Douro. Harmoniza com sobremesas e queijos, mas pode degustar-se a solo. Deve ser servido à temperatura de cave, entre os 12°C e os 14°C. O PVP é 120 euros.