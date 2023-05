Croissants com açúcar

O que é? A massa ligeiramente crua e a generosa cobertura de açúcar fazem com que estes pequenos croissants cobertos sejam o ex-líbris da casa. Com portas abertas há mais de 60 anos, para muitos utilizadores do TripAdvisor são um dos melhores croissants da cidade.

Onde comer? Pastelaria O Careca no Restelo

Pastel de Nata

O que é? É um doce tradicional português onde o recheio cremoso e a massa fina e estaladiça fazem as delícias dos gulosos. É desde 2009, no âmbito do evento Peixe em Lisboa, que se elege ‘O Melhor Pastel de Nata’ da cidade.

Onde comer? Pastelaria Aloma em Campo de Ourique (que já venceu o concurso três vezes: 2012, 2013 e 2015)

Queijadas

O que é? É um bolo feito a partir de queijo fresco, ovos, açúcar e canela envolto numa massa estaladiça. Esta iguaria, que é vendida em diversos lugares, é descrito por muitos utilizadores do TripAdvisor como a melhor queijada da vila de Sintra.

Onde comer? Na Fábrica das Verdadeiras Queijadas da Sapa em Sintra

Bolo de chocolate

O que é? É composto por camadas crocantes de merengue envoltas em mousse de chocolate francês e cobertas com ganache de chocolate. A fama da pastelaria 'O Melhor Bolo de Chocolate do Mundo' é tal que já tem lojas no Rio de Janeiro, Madrid e Washington.

Onde comer? O Melhor Bolo de Chocolate do Mundo em Campo de Ourique

Bola de Berlim

O que é? Pequenas bolas fritas cobertas com açúcar e recheadas com creme pasteleiro. Esta pastelaria e padaria é conhecida por ter a melhor Bola de Berlim da capital. De acordo com o site oficial, o título foi-lhe atribuído em 2017 pela revista Time Out que a descreve como “uma pequena nuvem açucarada”.

Onde comer? Sacolinha em diversos locais da capital

Pastel de Belém

O que é? Feitos com massa folhada e recheados com creme de ovo, estes pastéis são uma das mais famosas iguarias portuguesas que atraem turistas de todo o mundo. Desde 1837 que a receita está no segredo dos deuses.

Onde comer? Pastéis de Belém em Belém

Bolo de morangos com chantilly



O que é? Um bolo com uma base de pão de ló decorada com morangos frescos e chantilly caseiro. Vendido inteiro ou à fatia, esta pequena perdição faz sucesso entre os clientes habituais.

Onde comer? Frutalmeidas em Alvalade

Fofos de Belas

O que é? Bolo de textura fofa, com uma generosa cobertura de açúcar e recheio cremoso. Para além de serem um dos bolos mais famosos da zona de Belas, para os utilizadores do site TripAdvisor são um local de paragem obrigatória para quem está de passagem.

Onde comer? Casa dos Fofos de Belas em Belas

Croissants com creme de ovo

O que é? Estes croissants tipo brioche recheados com creme de ovo e cobertura de açúcar em pó são descritos como divinais pelos clientes e colocaram Odivelas na rota dos gulosos. Para quem não gosta, há a versão simples.

Onde comer? Pastelaria Faruque em Odivelas

Travesseiros

O que é? É um bolo à base de massa folhada, creme de ovo, amêndoa e um ingrediente secreto que, segundo o site oficial da pastelaria, faz dele um dos ex-líbris da vila portuguesa.

Onde comer? Casa Piriquita em Sintra