A Festa da Castanha de Sernancelhe cumpre este 2023 a sua 31.ª edição, o que faz da iniciativa “o evento com maior longevidade do concelho e uma manifestação cultural autêntica que começou em 1992”, informa o município que também acrescenta: “manteve sempre o propósito inicial: ajudar a promover a castanha de Sernancelhe, ser uma montra para produtores e empresas, impulsionar a economia, o artesanato, a cultura e as gentes de Sernancelhe”. Festa que este ano decorre de 27 a 29 de outubro.

O evento juntará no Expo Salão mais de uma centena de expositores, empresas do setor, artesanato, gastronomia, restauração, animação, e contará com passeios pedestres e BTT pelos soutos da castanha Martaínha e pela Rota da Castanha e do Castanheiro.

Com abertura marcada para as 18h30 do dia 27 de outubro, a Festa da Castanha contará neste dia com a atuação do Grupo Duplo Sentido, com o fado à desgarrada pelo Borguinha de Braga e Maria Celeste, de Ponte da Barca. A Tuna Estudantina Universitária de Viseu encerrará o primeiro dia de Festa da Castanha.

No dia 28 decorrerá o Passeio Pedestre, o concurso da “Melhor Castanha DOP Soutos da Lapa” e o concurso do “Melhor Doce de Castanha”. Terá lugar ainda a apresentação do livro Sabores da Castanha Martaínha, ações de formação sobre os soutos, música tradicional portuguesa e fado à desgarrada. No domingo realizar-se-á o 15.º “Passeio BTT Rota da Castanha e do Castanheiro” e showcookings.