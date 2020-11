De 27 a 29 de novembro, “os interessados poderão encontrar descontos de 20% na compra de vinhos. A oferta é válida em todos os espaços do grupo, em Gaia e no Porto, incluindo na nova Sogevinus Wine Shop Santa Marinha que ocupa um armazém centenário no centro histórico de Gaia”, informa a Sogevinus em comunicado.

Em qualquer um destes espaços, os visitantes encontram várias propostas, desde a personalização do rótulo de uma garrafa de vinho do Porto, ao acesso a vinhos de edição limitada ou a vinhos históricos. Produtos gourmet, como o azeite da Quinta do Arnozelo (propriedade da Sogevinus), chocolates da Arcádia, compotas, conservas ou patês, são outras sugestões que complementam a degustação de vinhos.

Sogevinus Wine Shop Santa Marinha. créditos: Sogevinus

“Durante o “Black Weekend”, o desconto é válido em compras presenciais ou em encomendas por telefone ou e-mail. A Sogevinus disponibiliza ainda um serviço de entrega direta em casa das compras realizadas. Este serviço é gratuito na área do Grande Porto para valores superiores a 200 euros”, sublinha a marca.

Também as caves de vinho do Porto Cálem e Burmester vão estar associadas a este “Black Weekend”, com a oferta de 10% de desconto nos bilhetes (clássicos ou premium), vendidos em receção, para a realização de visitas acompanhadas de uma degustação de vinhos.

Todos os espaços da Sogevinus estarão abertos durante o fim de semana, com um horário, sábado e domingo, das 10h00 às 13h00. O “Black Weekend” estará também disponível na UVA Wine Shop, a loja online da Sogevinus, onde toda a gama beneficiará de um desconto de 20%, entre os dias 27 e 30 de novembro.