O gin alentejano Black Pig regressou de concurso internacional nos Estados Unidos com o prémio máximo atribuído no USA Spirits Ratings, competição de bebidas espirituosas.

A casa que nasceu em 2007 no litoral alentejano, em Santo André, arrecadou 99 pontos em 100 possíveis com o gin Black Pig Costa Alentejana, assim como prémios em diferentes categorias, nas provas que reuniram mais de 500 participantes, provenientes de 45 países.

Para além da medalha de ouro na categoria mais cobiçada, a “Best Spirit Of The Year”, o gin português alcançou distinção de melhor relação qualidade-preço e de melhor embalagem, tendo ainda levado para a tabela dos melhores gins uma outra referência da marca, o Black Pig Montado Alentejano (90 pontos).

Na mesma competição, uma outra marca alentejana, o Neighbours31 Caviar Premium Gin, produzido pela Ginbow Fine Spirits, sediada em Azaruja, distrito de Évora, arrecadou prata (86 pontos).

No que toca ao ouro português, o júri do USA Spirits Ratings, para além de elogiar as qualidades do ambiente em que nascem as botânicas para este gin, a costa alentejana - “santuário para as plantas” – salientou: “os sabores cítricos, carregados de frescura dos limões alentejanos, os aromas selvagens dos zimbros das dunas, o delicado toque floral do alecrim são a essência deste gin”.

No que toca ao primeiro lugar na categoria “Best Spirit Of The Year”, este foi atribuído à Barr Hill, produtor norte-americano, com 100 pontos e a medalha de ouro.

Também nos primeiros lugares da tabela encontramos gins provenientes de Espanha, Irlanda, Estados Unidos, África do Sul, Reino Unido, Jamaica, entre outros.

No total, o concurso atribuiu 201 medalhas de ouro, 305 de prata e 80 de bronze. Para além do gin, o concurso também premiou whisky e rum.

A Black Pig começou a plantar medronheiros, nos primeiros anos do século XXI, para produção de aguardente de medronho. Em 2018, construíu a Destilaria Black Pig. Paralelamente, a marca dedica-se à criação pecuária, com pata negra.

O gin Black Pig Costa Alentejana encontra-se à venda por 23,50 euros. Anteriormente foi premiado, entre outras, com a medalha de ouro no Frankfurt International Wine, medalha de ouro no Women's Wine and Spirits Awards 2020, medalha de prata no Berlin International Spirits Competition 2020.