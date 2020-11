“A Bolo Rei Pastry Stout é uma cerveja com uma fusão de frutas cristalizadas e baunilha, com um toque de biscoito”, informa em comunicado a Nortada, produtora de cervejas sediada no Porto (rua de Sá da Bandeira, nº 210).

Esta nova edição limitada faz parte do desafio “12 meses, 12 cervejas!”, com a qual a marca iniciou o ano de 2020. Este que é o último lançamento do projeto está disponível para venda na loja online da Nortada, num pack com quatro unidades.

Ainda para celebrar a quadra festiva, a cervejeira criou o “Calendário do Advento de Cerveja” e o “Xmas Pack”. O primeiro é um conjunto especial de 24 garrafas, todas de 33 cl, combinando 14 estilos diferentes (alguns deles edições limitadas), à venda por 49,99 euros. O segundo é um pack composto por quatro cervejas de estilos diferentes (Lager, Dark Lager, IPA e Weiss Bier), disponível por apenas 7,60 euros.

As 12 edições especiais foram produto do trabalho e da pesquisa de uma equipa de produção, orientada pelos mestres cervejeiros Diana Canas e Ramón Garcia. Para a elaboração dos rótulos destas novas cervejas, a Nortada contou igualmente com o contributo de uma dúzia de artistas, um por cada edição.