No Tapas & Tiles, os visitantes encontram petiscos, Presunto curado Ibérico, Queijo de Azeitão e Salada de polvo. Para partilhar, Camarões salteados, Pica-pau, Pastéis de bacalhau, Pastéis de alheira e Rissóis de leitão.

Os pratos principais, Hambúrguer vegetariano (pão de beterraba, cogumelo portobello, queijo de cabra e mostarda com batatas fritas), Prego de novilho, Sandes Club (peito de peru, bacon, tomate, ovo, alface iceberg e maionese com batatas fritas), Salada de requeijão e nozes, Salada César (croutons, queijo parmesão e molho César cremoso).

As sobremesas fazem-se com Pastel de nata desconstruído (com gelado artesanal de canela), Bagunça tropical (manga, maracujá e hortelã), Bolo de requeijão com framboesa e Salada de frutas.

Lisbon Marriott Hotel Avenida dos Combatentes, nº 45, Lisboa

Contacto: tel. 217 235 400

Na carta de bebidas os destaques recaem no Martini extra dry, Old tawny 10 anos, Moscatel de Setúbal, Gin, Hendrick’s Escócia, Malfy Itália, Tequila & Mezcal, Irish Whisky, licores nacionais, Sangria de pera & vinho do Porto, Sangria de tangerina, cerveja, sumos e refrigerantes, cafés e chás, entre outros.

Todas as quintas-feiras, há música com a presença de diferentes saxofonistas entre as 19h30 e as 22h30.