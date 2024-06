Os showcookings voltam a integrar o programa propiciando aos visitantes a possibilidade de conversar com os chefs de perto e conhecer alguns dos seus truques e segredos. Na sexta-feira, às 19h30, o showcooking será realizado pelo chef Rui Lemos, vencedor da edição de 2024 do “Masterchef Portugal”, enquanto no sábado, pelas 21h00, caberá ao chef Vítor Matos, do restaurante Antiqvvm, no Porto, a condução do showcooking. No último dia, domingo, às 21h00, o showcooking será conduzido pelos chefs Jorge Moreira e Miguel Cardoso, do Restaurante Pena, em Amarante.

O público vai poder aprofundar os seus conhecimentos sobre o setor vinícola nas “Conversas sobre o Vinho”, orientadas por José João Santos, da “Revista de Vinhos”. “Grandes vinhos da casta Avesso” é o tema da primeira conversa de sexta-feira, às 19h30, seguida da “Espumantes e pét-nats dos Verdes”, pelas 22h00. No sábado, o foco recai nos “Grandes vinhos da casta Loureiro” às 19h30 e, posteriormente, nos “Rosés e tintos leves dos Verdes”, pelas 22h00. No domingo, o destaque vai para os “Grandes vinhos da casta Alvarinho”, pelas 18h30.

Os melhores vinhos da região voltarão a ser distinguidos com os prémios UVVA. O painel de especialistas reunirá na sexta-feira, a partir das 9h30, sendo os resultados divulgados no sábado, às 19h00, nomeadamente os destacados nas categorias Grande Medalha de Ouro UVVA – Prémio Excelência UVVA, Prémio Mérito UVVA, Melhor Vinho UVVA, Melhor Vinho Espumante, Melhor Vinho Branco, Melhor Vinho Rosé, Melhor Vinho Tinto e Prémio António Lago Cerqueira, para o Melhor Vinho de Amarante.

A animação e a música estão garantidas por várias atuações. Na primeira noite do evento, sobe ao palco Trip, no Claustro do Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, às 20h30, no Claustro da Igreja de São Gonçalo, pelas 22h00, e no Espaço Lounge, às 23h30. A continuidade da festa será assegurada ao longo das noites de sexta e sábado, a partir das 00h30, pelo Dj com Live Performance no Espaço Lounge. No sábado, os Bardo - duo de voz, guitarra e violoncelo - atuam no Claustro do Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso às 20h30, no Claustro da Igreja, às 22h00 e no Espaço Lounge às 23h30. No domingo, Claúdio Braga é o cabeça de cartaz, o concorrente do The Voice Portugal 2023 vai atuar no Claustro do Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso pelas 17h30, no Claustro da Igreja de São Gonçalo às 18h30, e no Espaço Lounge às 21h00.

O UVVA abre as portas ao público na sexta-feira, dia 14 de junho, às 18h00, e encerra às 2h00, mantendo o horário no segundo dia, sábado. No último dia, domingo, 16 de junho, o evento terá um horário diferente, iniciando uma hora mais cedo, às 17h00, e encerrando às 22h00. A entrada diária tem um custo de 5€, valor que confere o direito a um copo para provas e a uma oferta de 2,5€ de saldo consumível no evento. Existe ainda a opção de adquirir bilhete para os três dias do evento. Essa entrada tem o custo de 10€, que confere o direito a um copo de prova e um saldo consumível de 7,5€.

As entradas podem ser adquiridas online.