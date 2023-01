A medalha de ouro nos Pentawards foi atribuída pelo trabalho feito na gama Symington IDs e a de prata no âmbito do vinho Serôdio Borges Family, 1836 Port, ambas na categoria de “Beverages” e subcategorias “Wine Collection” e “Fine Wines”, respetivamente.

Esta não é a primeira vez que Rita Rivotti traz para casa uma distinção com o cunho Pentawards, uma vez que em 2021 recebeu a medalha Platinium a propósito do Vinho do Mar do Monte da Carochinha, colocando o atelier entre os melhores do mundo. O trabalho fez inclusive parte do relatório dos Pentawards com as 10 tendências de packaging para 2022.

Para recriar a tradicional garrafa de vinho do Porto, Rivotti e a equipa conceberam o modelo e depois um molde de gesso. Cada garrafa foi moldada manualmente através de métodos antigos de sopro de vidro. Foram também produzidas ferramentas de ferro para moldar o gargalo usando um processo artesanal e o vidro foi encomendado em Itália. “O resultado foi incrível porque, desta forma, todas ficaram diferentes e cada garrafa é uma peça de arte”, assegura Rivotti, em comunicado.

Conceito diferente foi aquele usado para criar a gama de edição limitada Ilustres Desconhecidos (IDs) da Symington uma vez que a imagem distintiva criada pelo atelier vai em linha de conta com os vinhos experimentais e artesanais, séries de pequenas quantidades.

Para ilustrar os rótulos, a equipa usou fotografias do Instagram de Paul Symington, da quarta geração da família. Estes não são rótulos tradicionais, mas sim brochuras que, uma vez retirado o elástico colorido, desdobram-se lentamente para revelar os detalhes de cada vinho.

Os Pentawards são a distinção internacional mais importante na área do design de packaging. A edição mais recente contou com um júri composto por mais de 50 membros oriundos de 20 países, incluindo representantes de marcas internacionais e diretores criativos de grandes empresas. Desde 2007, ano de fundação desta distinção, já foram submetidas mais de 20 mil inscrições vindas de 64 países ao redor do mundo.

“Somos a referência nesta área em Portugal, não só porque fomos os primeiros a dedicarmo-nos exclusivamente a este mercado como pela carteira de clientes que fomos juntando e com quem temos aprendido muito acerca deste maravilhoso mundo”, concluiu.