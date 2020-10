Até 25 de outubro degustar um prato de massa candidata-nos a fins de semana em hotéis nacionais

A 25 de outubro celebra-se o Dia Mundial das Massas, homenagem a um alimento versátil que, há séculos, assume primazia nas cozinhas de inúmeros países, em diferentes continentes. Para comemorar a data, mais de 70 restaurantes portugueses, de Lisboa, Porto e Algarve, propõem pratos em torno de massas alimentares com um bónus: a partilha nas redes sociais dos pratos, aquando da visita ao restaurante, candidata os participantes “a fins de semana num dos hotéis da cadeia Unlock Boutique Hotels”, informa a Milaneza. “Os vencedores serão anunciados a 28 de outubro”, informa a mesma fonte.

A marca produtora de massas alimentares associa-se nesta campanha àquela cadeia de hotéis e à Zomato, plataforma de reservas em restaurantes. Os interessados terão de fazer reserva nos restaurantes participantes na campanha “Dia Mundial das Massas”.

créditos: Milaneza

Entre as dezenas de pratos à prova na iniciativa que junta restaurantes, estão propostas de inspiração italiana, como o Spaghettoni al tartufo, aos pratos com sabores do oriente, como o Shoyu ramen, passando por pratos portugueses (com um toque internacional) como o Carabineiro do Algarve com guiozas de gamba e molho cataplana. Não faltam opções gulosas como um Pastel de nata de aletria desconstruído.

O Dia Mundial das Massas foi instituído em 1998 pela International Pasta Organization (IPO), entidade que promove globalmente a importância das massas alimentícias numa dieta equilibrada e saudável.