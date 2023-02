A água é um bem essencial à vida e a preparação de refeições é uma atividade consumidora deste recurso, por excelência, devendo ser considerada a sua melhor utilização e a sua reincorporação sempre que possível, o que promove a poupança e o consumo consciente.

Nesta terceira edição de A Irresistível Água da Torneira à Mesa com..., a EPAL apresenta 28 receitas, saborosas e exclusivas, todas elas confecionadas com água da torneira, “que é uma água segura, de ótima qualidade e muito acessível”, informa aquela empresa em comunicado.

O livro agora lançado “pretende trazer à mesa dos consumidores uma abordagem mais amiga do ambiente, mais saudável, com menos desperdício alimentar, aliada a muito sabor e alegria na cozinha”, adianta a EPAL.

De acordo com Fábio Bernardino, na introdução ao livro, “o ato de cozinhar nunca deve ser visto como algo limitativo, mas sim como algo que enriquece e que é acessível a todos. Com um pouco de amor à mistura, conseguimos transformar simples ingredientes em grandes iguarias”.

Entre as receitas que encontramos no livro (a obra pode ser acedida aqui) estão a Sopa de batata-doce e cogumelos, a Sopa de tomate assado com grão e paprica, o Assado de feijão com crosta de broa e salsa, o Aveludado de bacalhau e espinafres, Arroz de polvo e cebola roxa, Jardineira de peru e beringela e Leite creme de maçã reineta.

Nesta edição, “os leitores também encontram muitas dicas para uma confeção mais saudável e sustentável e que certamente fazem a diferença no orçamento familiar e no bem-estar do Planeta, bem como outras que o convidamos agora a descobrir. Pequenos gestos podem resultar em poupança significativa, o que é fundamental para deixarmos um mundo melhor para as próximas gerações”, sublinha a EPAL.

O desafio da EPAL que já envolveu a Tia Cátia, a bloguer Isabel Zibaia Rafael e agora o chef Fábio Bernardino.