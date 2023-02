Tudo acontece no belo e renovado Mercado do Bolhão, um dos símbolos da cidade, em pleno coração do Porto, parte integrante da história da Invicta. Naquele espaço, os organizadores do evento Lovers & Wine @MBolhao (galeria, piso 3) vão reunir os apreciadores de vinhos e perto de 20 produtores.

Para além dos produtores de vinho, a iniciativa apresenta também espaços gourmet, com produtos regionais e petiscos tradicionais.

Quem pretender degustar os néctares em mostra e venda terá de adquirir no local, por 5 euros, o copo do evento, a ser devolvido no local. De resto, a entrada é gratuita.

Produtores presentes: Esmero, Quinta das Corriças , Quinta do Eidinho, By Élio Lara, Quinta da Serzeda, Quintas de Sirlyn, Quinta do Beijo, Casttêdo Valley, Pedaços Douro, Fontaltas, Quinta do Cedro, Herdade da Lagoa Velha, Casalinho Wines, Quinta Pousada de Fora, Quinta das Queimas, Casa de Compostela, Limontejo, Rum Sublima, Loja do Café + Vinhos Corgo da Régua, MB Brigadeiros Gourmet , Mercado das Empadas, Mima Brands & Events (com presunto ibérico, cura 24 meses).