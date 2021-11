Depois de inaugurar a sua segunda dark store nas Laranjeiras, o Bairro, que tem como missão disponibilizar produtos de supermercado, garantindo a rapidez de entrega, expandiu-se para o Parque das Nações. Para celebrar a inauguração do novo armazém e a semana de descontos da Black Friday, a app disponibiliza uma seleção de produtos a menos de 0,50 cêntimos e, durante um dia, há produtos que serão vendidos a 0,01 cêntimo.

De acordo com o Bairro, “até 26 de novembro, todos os dias, há uma seleção de produtos a preços únicos, sendo que todos os dias o valor das promoções aumenta. No primeiro dia, há produtos a 0,50 cêntimos, no segundo, a 0,40 cêntimos, no terceiro, a 0,30 cêntimos e no quarto, a 0,20 cêntimos. No último dia, a 26 de novembro, para celebrar a Black Friday, a app do Bairro terá uma seleção de 5 a 10 produtos, de várias categorias, por apenas 0,01 cêntimo”.

Segundo Milana Dovzhenko, cofundadora do Bairro, “com a aproximação do Natal, queremos ser uma ajuda extra para que os lisboetas não tenham de despender tempo em filas e para que possam garantir todos os produtos que precisam em sua casa, em apenas 15 minutos”.

A nova dark store assegura “a entrega de produtos e bens alimentares, sem pedido mínimo e sem taxas de entrega, em apenas 15 minutos, todos os dias da semana, entre as 10h00 e as 00h00”.

App do Bairro

Até ao momento, a startup possui contratos diretos com fornecedores como a PepsiCO, Unilever, Nestlé, Beiersdorf, Iglo, Prtocter & Gamble, Gleba, Nobre, Purina e Sumol Compal. Além de fornecedores multinacionais, o Bairro aposta ainda em fornecedores nacionais, que estão agora a entrar no mercado com produtos inovadores como a Swee, Casa da Comida, Grupo Açaí Original e Phunk, para apoiar negócios portugueses e ajudar a economia do país.

Na aplicação, é possível encontrar bens de consumo de várias categorias desde produtos de mercearia, padaria, peixaria, charcutaria, congelados e bebidas alcoólicas e não alcoólicas a produtos de higiene, limpeza para a casa, produtos para bebés, animais e material de escritório, mas, nos próximos dois anos, a startup planeia expandir a gama de produtos alimentares e bens de consumo, bem como apostar nos produtos farmacêuticos.

O Bairro, criado em 2020, pretende, até ao final do ano, garantir entregas em toda a cidade de Lisboa e chegar à cidade do Porto. De momento, para além da presença no Parque das Nações, o Bairro conta com outros dois armazéns, no Marquês de Pombal e nas Laranjeiras.

A aplicação do Bairro é gratuita e está disponível para sistemas IOS e Android.