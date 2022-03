Anantara Vilamoura adoça dias de Páscoa em família com programa recheado de surpresas

No Anantara Vilamoura Algarve Resort celebra-se a época pascal com um leque de atividades para miúdos e graúdos. As aulas de culinária ensinam toda a família a arte de confecionar o Folar de Páscoa, já a exposição de chocolate do lobby irá fazer a felicidade dos mais pequenos. No Palms Pool Bar, o cocktail "Bunnytini" da Páscoa, inclui uma versão sem álcool disponível para as crianças.

No Anantara Lounge & Bar o lançamento da Mad Hatter’s tea party celebra a tradição do chá numa homenagem ao famoso Chapeleiro Louco de Alice no País das Maravilhas para, entre brincadeiras, saborear as delícias de pastelaria e as finger sandwiches com chá ou café e dois copos de espumante.

O restaurante EMO, com cozinha do Chef Executivo Bruno Viegas, preparou um menu de Páscoa de setes pratos, concebido em exclusivo para o jantar de sábado à noite. O Cordeiro da Páscoa, assado lentamente, traz sabor e esta degustação que propõe também um Bisque de camarão vermelho e um Bacalhau asa branca.

Anantara Vilamoura Algarve Resort

Conhecido pela sua atmosfera acolhedora, o restaurante Victoria propõe para brunch de Domingo de Páscoa com os mais pequenos a prepararem os seus próprios “Bunnytails”, dos Bloody Marys’ às Mimosas. Como despedida, as famílias poderão participar na animada Caça ao Ovo da Páscoa, onde todos terão direito a prémios.

No Victoria, os produtos nacionais têm presença assídua à mesa, desde as estações de live cooking, onde se preparam pratos com toques internacionais, a passar pelos menus de jantar e de brunch para toda a família, e pelos buffets. Esta última opção não foge à regra, com uma oferta do pescado da costa portuguesa, como os Pastéis de Bacalhau, o Escabeche e o Polvo à Lagareiro, nos pratos principais, ou as doces iguarias como os Bolinhos de Figo, os Pastéis de Nata e as tradicionais Amêndoas da Páscoa para adoçar o gosto no fim da refeição.

Dias de Páscoa vêm acompanhados de uma seleção de vinhos portugueses e, por isso, o Ananatara Vilamoura dá a conhecer as “Wine Tasting Journeys”: “Vinhos portugueses únicos”, “Vinhos do Algarve”, “Masterclass de Porto”.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 289 317 000 ou e-mail vilamoura@anantara-hotels.com