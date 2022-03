Melhores bartenders mundiais chegam a Lisboa para noites memoráveis no Red Frog e Monkey Mash

Esta semana, aterram em Lisboa alguns dos nomes mais fortes da coquetelaria mundial, a convite do Red Frog e do Monkey Mash (Praça da Alegria, nº 66B), os únicos em Portugal a integrarem a lista dos “The World’s 50 Best Bars”. De 24 de março a 27 de abril, Paulo Gomes e Emanuel Minez convidam para a capital portuguesa grandes referências do bartending mundial, que também integram esta lista dos “The World's 50 Best Bars”. É o “Lisbon calling”.

A primeira noite “Lisbon calling London” é já a 24 de março, e o primeiro convidado é Pietro Collina, diretor do bar NoMad London, que passou pelo Eleven Madison Park, no centro de Manhattan - que foi várias vezes número 1 do mundo nos “World 50 Best Restaurants” - e pelo NoMad New York, entre outros, ao longo da sua carreira profissional. Com uma vasta experiência internacional no mundo dos cocktails, Collina marca presença no Red Frog e no Monkey Mash na noite de quinta-feira 24, das 22h00 à 1h00, com cocktails da sua autoria.

Paulo Gomes e Emanuel Minez.

Em abril, na noite de 12, será a vez de Eric Van Beke, bartender holandês do Handshake speakeasy, na cidade do México, servir os seus cocktails – tão sofisticados quanto divertidos – no Red Frog e Monkey Mash. Das 22h à 1h00, vai partilhar o melhor das tendências da coquetelaria que serve na capital mexicana, assente em três pilares essenciais: sabor, estética e inovação.

Ola Carlson.

Para completar este painel de convidados internacionais, a 27 de abril terá lugar o “Lisbon calling Stockholm”, outra noite de cocktails com Ola Carlson e Alex Skärlén, do Lucy's Flower Shop, em Estocolmo. Cocktails elegantes, subtis e aparentemente simples – raramente com mais de quatro ingredientes – serão servidos por Ola e Alex das 22h à 1h00 no Monkey Mash e Red Frog.

Pietro Colina.

“Estas são oportunidades irrepetíveis, não só para os verdadeiros amantes de cocktails, como para os curiosos que querem saber mais sobre as tendências de bebidas a nível internacional. Serão três noites em que o Red Frog e o Monkey Mash recebem grandes nomes do bartending mundial, três noites em que os nossos clientes poderão ter a experiência única de provar cocktails de autores internacionais sem sair de Lisboa”, explicam Paulo Gomes e Emanuel Minez, fundadores dos bares lisboetas Red Frog e do Monkey Mash.

Além das noites “Lisbon calling”, com bartenders internacionais do “The World's 50 Best Bars” – que começam já esta semana – Paulo Gomes e Emanuel Minez têm planeadas diversas surpresas e novos eventos para este segundo trimestre do ano.