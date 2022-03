Lisbon Bar Show regressa em maio com os melhores bartenders do mundo

“Esta iniciativa nacional, com reconhecimento mundial, é uma verdadeira plataforma de conhecimento, partilha e networking. Promovemos inúmeras oportunidades de aprendizagem e demonstrações técnicas, de preparação e provas de diversas bebidas com bartenders e especialistas para quem trabalha na área e também para o consumidor final, que cada vez tem mais interesse por cocktails”, refere Alberto Pires, fundador e organizador do Lisbon Bar Show.

“Este intercâmbio de conhecimento dá visibilidade ao que está a ser feito em Portugal, e traz também ao nosso país os principais nomes e marcas do setor, com o objetivo de revitalizar e encorajar todos os profissionais que lutam por um futuro promissor, numa área que tem sido tão penalizada pela pandemia”, reforça Alberto Pires.

Como já é habitual, em todas as edições, o Lisbon Bar Show promove um país convidado. Este ano, o país homenageado é a França, local de origem do champanhe, do conhaque, e de vários profissionais de referência da indústria e da gastronomia que marcarão presença, como Stéphane Moeslé, diretor de inovação em bebidas, originário da Riviera Francesa; o filósofo, empresário e bartender Remy Savage, bem como os chefes Vincent Farges do restaurante Epur, com uma estrela Michelin, e Frederic Breitenbucher, chef do The Albatroz Hotel.

A lista de oradores confirmados para o Lisbon Bar Show conta com nomes como Ian Burrel, embaixador mundial de rum. Ian foi eleito, em 2020, a décima pessoa mais influente na indústria mundial de bebidas pela Drinks International, e regressa a este evento para partilhar todas as experiências e conhecimento sobre o Rum da Madeira; o argentino Tato Giovannoni, fundador do bar Florería Atlántico, quinto melhor bar do mundo pelo “The World's 50 Best Bars”, assim como Tom Dyer, de Londres, um dos bartenders mais premiados no mundo do flair, com um curriculum invejável que se alonga desde proprietário de bar, barman, supervisor, gerente e agora co-proprietário da European Bartender School, em Londres, Paris, Milão, Roma e Cidade do Cabo.

O casal Jared Brown e Anistatia Miller, directores da Mixellany Limited (empresa de consultoria) e responsáveis pela publicação de mais de 30 livros especializados em spirits também garantiram já o seu lugar. A destacar também a presença de Nikos Bakoulis, fundador do aclamado The Clumsies Bar na Grécia, que entrou para os “The World's 50 Best Bars” no mesmo ano de abertura, e onde permanece até aos dias de hoje, em 4º lugar. Em 2021, Nikos foi considerado uma das 100 figuras mais influentes pela Drinks International, e em maio estará no Lisbon Bar Show para partilhar as suas aventuras.

Portugal também estará muito bem representado, como a bartender Tatiana Cardoso, vencedora da categoria Melhor Barmaid pelo Lisbon Bar Show 2018 e 2019, atual diretora de mixologia de um projeto em processo de abertura no coração do Porto, assim como João Sancheira, bartender vencedor do World Class 2021 em Portugal, e que atingiu o Top 10 mundial no mesmo ano. Com uma carreira curta, mas intensa e próspera, João Sancheira é, de momento, o Bar Manager do grupo 100 Maneiras e Spirit Advisor para a marca Ardbeg.

Os bilhetes para o Lisbon Bar Show podem ser adquiridos em pré-venda online no site do evento pelo valor de 23 euros, ou à porta do evento por 30 euros (1 euro reverte para uma Associação de Solidariedade Social), sendo válidos para os dois dias.