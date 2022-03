Almoços e Brunchs de Páscoa para saborear a sul, no Algarve

No Tivoli Carvoeiro as celebrações têm início na sexta-feira, dia 15 de abril, até domingo, 17. Um programa pensado para toda a família aproveitar estes dias de descanso junto ao mar.

Na sexta-feira, as boas-vindas são dadas no Bar Azur, com um welcome drink e música ao vivo para os hóspedes, entre as 19h00 e as 20h00. As noites de sexta e sábado no Azur contam com música ao vivo entre as 21h00 e as 23h00. O Sky Bar Carvoeiro será o palco das Sunset DJ Sessions, entre as 17h00 e as 20h00, de sexta a domingo, com muita animação e uma vista única sobre o mar.

Tivoli Hotels & Resorts

O restaurante MED irá preparar um menu de jantar adequado a esta época festiva. No dia 15 de abril, será servido um buffet do Mar, e no sábado, 16 de abril, é a vez do buffet de Páscoa, entre as 19h00 e as 21h30, com o preço por pessoa a orçar os 50 euros (bebidas não incluídas). O Restaurante The One estará aberto todas as noites com menu à la carte entre as 19h00 e as 22h00.

No sábado, 16 de abril, a programação começa às 12h00 com música ao vivo no Mare Bistro, entre as 12h00 e as 16h00. Para diversão dos mais pequenos, o hotel terá várias atividades a decorrerem no Júnior Club e ainda um insuflável bem divertido, que estará disponível sábado e domingo, das 15h00 às 17h00.

O domingo de Páscoa começa com uma Caça aos Ovos no Ocean Garden, a partir das 10h30. Entre as 12h00 e as 14h30, o restaurante MED servirá um brunch especial, que vai primar pela diversidade, acompanhado de música ao vivo. Nas entradas, o menu inclui iguarias como Poke Bowl de Peixe e Algas Wacame; Salada Waldorf de Frango Grelhado; Tabbouleh: Bulgur com Salsa, Hortelã e Tomate e Salada de Novilho Thai. Creme de Couve Flor com Wasabi e Salmão Fumado; Arroz de Tamboril e Camarão; Borrego Estufado com CousCous de Hortelã e Grão-de-Bico; Quinoto de Lima e Coco e Ratatouille de Legumes são alguns dos pratos principais. Para sobremesa, o chef preparou várias delícias, como Bolo de Fubá, Encharcada de Gila, Pannacota de Baunilha e Mousse de Chocolate com Hortelã. Preço por pessoa: 30 euros.

No Tivoli Marina Vilamoura, o programa destaca a atividades gastronómicas. Entre 14 e 18 de abril, está patente uma exposição de chocolate no Glee Boutique Café, com destaque para um ovo de Páscoa especial criado pelo chef pasteleiro Patrick Mestre para celebrar esta época e no dia 16 realiza-se uma prova de vinhos e queijos no Canto Azul (5 euros por pessoa).

Tivoli Hotels & Resorts

No dia 17 de abril, pelas 11h00, a família poderá juntar-se para uma Caça ao Ovo, abrindo assim o apetite para o almoço de Páscoa (35 euros por pessoa, com bebidas não incluídas) no Restaurante Oregano. O menu inclui pratos frios, como a Salada de bacalhau com grão e a tradicional Cenoura à Algarvia; e pratos quentes, como Cabrito assado com arroz de miudezas e Xarém com bivalves da Ria Formosa. Nas sobremesas, os sabores clássicos também estarão presentes, através do Pudim Abade de Priscos, Folar de Olhão, Arroz-doce e os habituais Ovos de Páscoa.

Paralelamente, e para além de disponibilizar um programa dedicado aos jovens no Júnior Club entre 15 e 17 de abril (das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00), o Tivoli Marina Vilamoura oferece música ao vivo todas as sextas e sábados, entre as 20h30 e as 23h30, no The Argo Cocktail Bar; e de quinta a domingo, entre as 14h00 e as 18h00, no Purobeach Beachfront e no Purobeach Poolside.

Entre a marina e o rio, o Tivoli Marina Portimão propõe um Brunch de Páscoa no domingo, 17, entre as 12h30 e as 15h00. Nos pratos frios, destacam-se as saladas (Simples, de Queijo e Tomate Fresco, e de Camarão e Frutos Tropicais), os Iogurtes com frutas e cereais, o Salmão fumado e os Salgadinhos crocantes. Quem prefere opções quentes, poderá escolher Roti de peru com castanhas e molho de Moscatel, Bacalhau Espiritual e Bifinhos à portuguesa com presunto. No fim da refeição, a degustação de sobremesas caseiras sugere Queijadas de laranja, Pastéis de nata, Tarte de amêndoa e Mousse de lima. Preço por pessoa: 30 euros. Crianças dos 4 aos 12 anos: 50% de oferta.

Combinando cultura algarvia com tranquilidade à beira-mar, o Tivoli Lagos também preparou um menu especial para o Domingo de Páscoa, dia 17 de abril, em forma de Brunch. Entre as 11h00 e as 14h00, e adicionalmente ao habitual pequeno-almoço do hotel, o restaurante Lacóbriga sugere pratos frios, de que são exemplo Espelho de salmão recheado com legumes, Paté de pato com vinho do Porto e Salada Grega com espargos e presunto. Nas opções quentes, figuram Canja de galinha com hortelã, Bacalhau à Lagareiro e Strogonoff de novilho com cogumelos. Preço por pessoa: 25 euros. Crianças dos 4 aos 12 anos: 50% de oferta.

