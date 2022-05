Na noite de 16 de maio, durante três horas, quem se deslocar ao Bar Tapas & Tiles-Cafe Terrace poderá experienciar o melhor das tendências dos cocktails num evento inédito, naquela que é apelidada como a “festa não oficial Lisbon Bar Show”, do Lisbon Marriott Hotel.

Desta forma, a partir das 21h00, a iniciativa recebe Misel Posovac (do Paragon) e às 22h00, Jared Brown, maior historiador de cocktails do mundo e criador do Gin Sipsmith. Finalmente, pelas 23h00, a arte de preparar cocktails será entregue a Jorge Balboutin (Curado Tequila).

Lisbon Marriott Hotel Avenida dos Combatentes, nº 45, Lisboa

Contacto: tel. 217 235 400

Refira-se que o Tapas & Tiles, com esplanada sobre um jardim de inspiração tropical, apresenta refeições ligeiras para todos os gostos e cocktails de assinatura.