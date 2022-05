“O Sauvignon Blanc é uma excelente opção para esta época do ano, em que as temperaturas começam a subir e as iguarias gastronómicas se vão tornando gradualmente mais leves. É o vinho ideal para os momentos de lazer e celebrações que a primavera nos traz”, explica Francisco Batel Marques, proprietário da Quinta dos Abibes. “Este vinho é um excelente exemplo de como o Sauvignon Blanc, uma casta universal, na Bairrada origina vinhos distintos e gastronómicos.”, acrescenta.

Elaborado com 100% Sauvignon Blanc, com desengace total e fermentado em cubas de inox com temperatura controlada, esta nova colheita estagiou durante seis meses em garrafa. Como resultado, surge um vinho branco cristalino de cor cítrica bem definida. Apresenta um aroma distinto – típico da casta – e fruta intensa, com marcadas notas tropicais e ligeira nota a espargo.

Um vinho fresco, elegante e equilibrado, num harmonioso conjunto de frescura crocante e acidez persistente e equilibrada. Além de sugestão para momentos de lazer, as suas características elegem-no para acompanhar saladas e peixes grelhados.

O preço de venda recomendado é de 13,5 euros, e está disponível em garrafeiras em todo o país.