A famosa Poncha, o vinho da Madeira ou as frutas locais, como o maracujá, são alguns dos protagonistas da nova carta de cocktails do Rooftop Bar 360 do hotel Allegro Madeira.

Dos cocktails locais, como a Poncha Regional, a Poncha de Maracujá ou a Nikita até ao Madeira Tonica, um refresco mais clássico com vinho da Madeira, a nova carta apresenta, ainda, cocktails sem álcool, os after dinner, as bebidas brancas, os vinhos, as cervejas, os refrigerantes e aperitivos.

A apresentação da nova carta de cocktails do Rooftop Bar 360 serve também para dar início aos festejos da Festa da Flor, uma das maiores festas da Madeira, que se realiza entre os dias 5 e 29 de maio. Este evento pretende homenagear a primavera e as flores, e destacar a tradição, quer através das atuações de grupos folclóricos, da construção dos belos tapetes florais e ainda através da animação com concertos musicais e espetáculos.