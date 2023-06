Marque no calendário: 23 de junho é o dia em que as portas da cozinha do Ocean, em Porches, no Algarve, se abrem para receber o mexicano Jorge Vallejo do restaurante Quintonil, que ocupa a nona posição do World’s 50 Best. Hanhs Neuner faz a honras da casa, para uma degustação que junta ingredientes portugueses, influências brasileiras e sabores mexicanos.

Numa noite que se quer única e exclusiva, os dois chefs vão juntar filosofias e estilos distintos para criar uma viagem gastronómica que ultrapassa fronteiras. Desde os sabores explosivos do receituário mexicano, executados com marisco português, misturados com especiarias locais e produtos mediterrânicos frescos, cada prato vai contar uma história que celebra as diversas culturas e tradições culinárias do triângulo México, Portugal e Brasil.

A colaboração entre dois dos 100 melhores chefs do mundo, de acordo com os The Best Chef Awards, é a terceira paragem da segunda grande expedição europeia de Jorge Vallejo, com o nome de The Quintonil Quest II. Além da passagem por Portugal, o cozinheiro traz consigo alguns pratos que explicam o sucesso do Quintonil a Amesterdão, Valência, Algarve, Londres e Zurique.

Este é um casamento perfeito, uma vez que a atual temporada gastronómica do Ocean também é inspirada em viagens, neste caso, nas incursões gastronómicas de Hans Neuner. “Memórias do Brasil”, nasce da jornada feita pelo cozinheiro e pela equipa no início do ano por aquele país, e é de lá que vão sair alguns dos pratos a provar neste serão.

O jantar tem o valor de 255€, por pessoa, sem bebidas incluídas. As reservas devem ser feitas pelo email restauranteocean@vilavitaparc.com ou através do telefone +351 282 310 100.