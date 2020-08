Espanha, França, Itália, Inglaterra ou Alemanha. Será uma equipa de um destes cinco países a ganhar a Liga dos Campeões. A fase final da competição futebolística realiza-se, até dia 23, na capital portuguesa e, até lá, de segunda-feira a domingo, entre as 16h00 e as 24h00, o Delirium Café Lisboa, o único restaurante que a marca de cervejas belga que lhe dá nome tem na Península Ibérica, apresenta uma carta especial que inclui especialidades gastronómicas das cinco nações que dispitam a derradeira fase da prova.

Os alemães estão representados por um currywurst com batatas fritas, por um strudel de maçã com sorvete e pela cerveja Paulaner Helles. Da gastronomia espanhola são servidas croquetas de presunto e pimentos padrón, para os veganos e para todos os outros, a degustar com uma witbier, a Blanche dês Neiges. Polenta com molho de gorgonzola e uma deliciosa pasta, que pode ser acompanhada com uma cerveja Campus Premium Pilsner, são as especialidades gastronómicas que defendem as cores de Itália.

A cozinha inglesa também não foi esquecida, como poderá comprovar na galeria de imagens que se segue. O tradicional fish and chips harmoniza com uma cerveja La Chouffe. A gastronomia francesa tem como representantes o famoso steak au poivre e o irresistível Chimay Blue, um hambúrguer com queijo brie que pode ser acompanhado pela cerveja mais popular da casa, a Delirium Tremens, enquanto os adeptos assistem aos jogos nos dois grandes ecrãs que o restaurante lisboeta disponibiliza para o efeito.

Localizado na calçada Nova de São Francisco, número 2 A, no Chiado, o Delirium Café Lisboa Lisboa, inaugurado em 2017, serve algumas das melhores cervejas do mundo em 35 torneiras e mais de 150 tipos de garrafas num espaço de 300 metros quadrados que respeita todas as normas de prevenção da COVID-19 recomendadas pela Direção-Geral da Saúde. "As mesas foram espaçadas em dois metros, o álcool em gel é disponibilizado para frequentadores e funcionários usam máscaras e luvas", refere Verônica Fernandes.

"Para além disso, as ementas não implicam nenhum tipo de contacto físico, já que são disponibilizadas por QR Code ou pelo Zomato Contactless, tecnologia através da qual é possível fazer todos os passos, do pedido ao pagamento, pela aplicação", garante a empresária, uma das proprietárias do bar. "O início do ano foi muito complicado. A Liga dos Campeões, ainda que com várias restrições, é uma possibilidade de celebrarmos a vida e de festejarmos com novas comidas e as melhores cervejas do mundo", desabafa.