Marca norte-americana lança cerveja de mostarda. Procura foi tão grande que esgotou em apenas cinco dias

A popular marca norte-americana French's, criada em 1904, lançou uma cerveja de mostarda que, a avaliar pela rapidez com que desapareceu das prateleiras e dos armazéns, tem tudo para conquistar os que gostam de paladares diferentes. A versão de edição limitada da Oskar Blues começou a ser comercializada no passado dia 1 mas, neste momento, já não a consegue encontrar em lado nenhum. A Oskar Blues French's Mustard Beer é uma cerveja de trigo com um travo amargo assumidamente tropical.

Aromatizada com uma infusão de lima, limão, tanjerina e maracujá para contrastar com o sabor mais amargo da mostarda, tem 5,2% de álcool. "Criámo-la para assinalar o Dia Nacional da Mustarda [data que se assinala anualmente nos EUA no primeiro sábado de agosto] e é a melhor cervejola que alguma vez provou. É perfeita para os barbecues de verão", refere a marca. "Fizemo-la com mostarda, com bom gosto, com mais mostarda, seguindo um processo de preparação cuidadoso, porém experimental", esclarece.