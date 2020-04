Dada a atualidade do mundo e do País e fazendo face aos desafios presentes, o Therapist lançou no passado dia 1 de abril a sua primeira loja online, onde encontra produtos e artigos que fazem parte do dia a dia do restaurante e não só.

A loja, neste momento, conta com 4 cabazes especiais de fruta e legumes direcionados para diferentes propósitos: Mind, Power, Detox e Immunity. Uma seleção de leguminosas, pão, uma coleção de 4 sumos prensados a frio, granola doce e salgada, ovos, bolos, vinhos e outras bebidas.

Existirão artigos de edição limitada, como é o caso dos Bombons de Sarraceno Crocante e de Amendoim Salgado, feitos em exclusivo a pensar numa Páscoa saudável e "sem culpa".

Todas as encomendas de refeições estão disponíveis através do 21 581 7577. O seu levantamento pode ser feito diretamente no Therapist (Rua Rodrigo da Fonseca, Lisboa) ou através da aplicação Uber Eats.

Entregas diárias e gratuitas para Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras e Amadora. Todas as encomendas são deixadas à porta.