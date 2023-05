Desde 2016 a inovar, acaba de chegar às lojas da Gleba, o Bauletto (9,95€). De miolo fofo e húmido, este bolo vai ser produzido todos os dias para estar à mesa de qualquer ocasião. A esta novidade junta-se uma oferta especial a tempo do Dia da Mãe, que une o Bauletto e as novas cookies especiais de Chocolate de Caramelo, Bergamota e Pistácio.

Depois de encerrar o capítulo dos Panettones, a padaria começa uma nova história, com um novo protagonista a um preço mais acessível. O Bauletto surge numa forma retangular e com aspeto fofo e é feito com os ingredientes locais, que se juntam a uma massa que fermenta ao longo de 36 horas. É este processo demorado e delicado que permite que o bolo mantenha o seu miolo húmido, leve e facilmente digerível. Uma das características é o facto de ser de produção diária, o que garante a frescura do produto.

À semelhança do que já acontecia com o Panettone, também o Bauletto terá duas versões fixas: o Clássico e o de Chocolate. Ao primeiro, juntam à massa leve e fofa pequenos pedaços de casca de laranja confitada e passas, cobrindo depois o exterior com flocos de açúcar crocantes e amêndoas inteiras tostadas. Já o Bauletto de Chocolate é recheado com pepitas de chocolate negro e coberto com os mesmos flocos de açúcar e uma dose de avelãs torradas.

Prontos a levar das lojas ou a encomendar do site, estes bolos foram pensados para pequenos-almoços, lanches ou sobremesas. Além destas duas versões, todos os meses haverá uma edição especial (12,95€). Em maio, a Gleba produziu um Bauletto com cerejas, pepitas de chocolate branco e uma cobertura de pistácios.

E a pensar nos convívios de família à mesa, proporcionados pela Dia da Mãe, a Gleba criou uma cookie especial de Chocolate de Caramelo, Bergamota e Pistácio (1,45€).

De 4 a 7 de maio, em todas as lojas e no site, a marca vai ter uma oferta especial (20,25€) que junta na Caixa Gleba cinco cookies de Chocolate de Caramelo, Bergamota e Pistácio e o Bauletto de Cereja, Chocolate Branco e Pistácio. Todos os novos produtos estão disponíveis nas nove padarias e no site, para entrega em casa ou recolha na loja que for mais conveniente.