Um dos restaurantes mais icónicos de Nova Iorque (e do mundo), o Eleven Madison Park, prepara-se para reabrir no próximo mês de junho, depois de mais de um ano fechado - devido à Covid-19 - e muitos dos pratos que fizeram famoso este espaço não serão mais servidos. Isto porque a carta será 100% vegetal.

"Estou entusiasmado em partilhar que tomamos a decisão de servir um menu à base de plantas, no qual não usamos nenhum produto de origem animal. Todos os pratos são feitos de vegetais, desde a terra até ao mar", escreveu o chef e proprietário Daniel Humm através de um comunicado no site do restaurante com três estrelas Michelin.

A mudança reflete uma tendência crescente na indústria da restauração, à medida que mais e mais instituições fazem a transição para ingredientes e práticas alimentares mais sustentáveis.

A Epicurious, uma publicação online de receitas bem conhecida nos EUA, anunciou na semana passada que não publicaria mais receitas com bovino, explicando que a produção desta carne cria grandes quantidades de emissões de gases de efeito estufa e, portanto, com impacto nas alterações climáticas.

Humm acredita que o futuro dos restaurantes será vegano.

Numa entrevista para 'How I Built This' da NPR, Humm disse que a maneira como as pessoas comem carne "não é sustentável", semelhante às razões apresentadas por Epicurious. Embora Humm reconheça o risco da mudança, o chef também acredita que valerá a pena.

“É hora de redefinir o luxo como uma experiência que serve um propósito maior, mantendo uma ligação genuína ao mundo”, escreveu na publicação do restaurante.

"A experiência num restaurante é muito mais do que o que está no prato. Estamos entusiasmados em partilhar as possibilidades incríveis da culinária à base de plantas, ao mesmo tempo que aprofundamos a nossa ligação à nossa cidade e ao nosso planeta."

O Eleven Madison Park ficou mundialmente conhecido por pratos como leitão, ouriço-do-mar e pato confitado.

Depois de cinco anos consecutivos (2012-2016) no Top-10 dos melhores restaurante do mundo, em 2017 chegou finalmente a conquista do primeiro lugar na lista do World's 50 Best Restaurants, os prémios mais conceituados da restauração mundial.

A reabertura do Eleven Madison Park está agendado para o dia 10 de junho, apenas para jantares.