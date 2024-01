A AdegaMãe, produtor de referência sediado em Torres Vedras, acaba de lançar no mercado uma edição especial de tributo ao centenário do Carnaval de Torres Vedras. O novo vinho com blend de castas nacionais e internacionais, e estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês, apresenta-se no formato Magnum e já está disponível nos principais pontos de venda, na cidade, e nas lojas online e física da adega.

“O Carnaval de Torres Vedras leva à cidade cerca de meio milhão de visitantes e é a inspiração verdadeira de uma região, da sua história e das suas gentes. Este vinho, também ele expressão pura da terra onde nasce, é o nosso tributo a esta festa única”, afirma Bernardo Alves, diretor-geral da AdegaMãe com comunicado. “Temos vindo a ser parceiros oficiais do Carnaval de Torres Vedras, desenvolvendo ativações várias no evento, mas fazemos questão de fechar o centenário com este produto e celebração simbólicos. Uma garrafa que se assume como uma verdadeira peça de coleção, com um vinho de grande qualidade”, conclui.

Tradição fortemente enraizada na cultura local, com heranças rurais e urbanas, o Carnaval de Torres Vedras evoluiu, no último século, para um evento de dimensão única, que convoca a melhor sátira política e de costumes. Uma inspiradora metáfora da irreverência e da transgressão social, que se impõe pelo seu carácter genuíno e que desafia o mais elaborado imaginário de provocação carnavalesca, cativando milhares de pessoas muito para lá dos horizontes da cidade.