Considerada a mais bela e antiga cervejaria de Portugal, a Trindade está localizada no espaço ocupado há oito séculos pelo Convento da Santíssima Trindade. Fundado no final do século XIII, mais precisamente em 1294.

Agora, com quase 200 anos, chama-se Trindade, a Cervejaria Original de Lisboa, EST 1836. Ganhou tons de cobre lembrando a cerveja que sempre produziu e tons azuis como os azulejos que a tornam histórica, icónica e única; uma mudança de identidade que pretende dar à marca um caráter mais atual, reforçando a grandiosidade do seu património e relevância cultural. A nova imagem é inspirada nos arcos tão presentes no seu interior, e o novo posicionamento mais centrado na sua originalidade e em Lisboa.

O espaço da Trindade foi alvo de uma extensa remodelação e separa-se agora em duas áreas: o restaurante para uma experiência mais completa e a petiscaria com um ambiente mais informal e uma cozinha de petiscos a condizer.

Menu renovado

O menu da Trindade foi também revisitado e renovado. Com a assinatura do chef Alexandre Silva, mantêm-se os originais Bife à Trindade, Brás de Bacalhau e Mariscos. E juntam-se as novidades para partilhar: Paleta de Borrego, Cataplana de Peixe e Marisco e Polvo Assado no Carvão. Para petiscar a Trilogia de Queijos ou Charcutaria, o Mexilhão à Trindade e o Croquete da casa são algumas das opções. Para sobremesa, o Pudim de Cerveja ou o Arroz-Doce Queimado com Compota de Limão. Como de costume também estão presentes as cervejas artesanais Trindade. Segundo o chef Alexandre Silva “na Trindade servem-se pratos e petiscos originais de uma cozinha em bruto com ingredientes de grande qualidade, mas de confeção simples, saborosa e bonita”.

Os interiores foram concebidos pelo Atelier de Arquitetura Ana Costa. Para a arquiteta “intervir na Trindade é um exercício de humildade - no sentido de respeito pela sua história”. O espaço foi requalificado na sua escala “conventual”, restaurando os elementos que o caracterizavam e adaptado a uma vivência mais dinâmica, simples e confortável. As abóbodas originais, o espaço do claustro e os detalhes das cantarias foram recuperados. Todas as obras Keil do Amaral, frescos, azulejos e obras de arte mais emblemáticas da Trindade foram restauradas e mantidas.

Francisco Carvalho Martins, administrador do Grupo Portugália Restauração, o qual detém a cervejaria Trindade desde 2007, destaca que “esta nova identidade simboliza o renascimento de um monumento gastronómico de Lisboa e representa a grande ambição para o futuro".

Na Trindade encontra-se um legado de uma cervejaria que é também museu, com orgulho de ter sido um dos maiores Conventos da História de Portugal, que em 1836 se transforma na primeira Cervejaria do país.

Veja as fotos