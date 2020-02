Nas escolhas da CNN Travel, o Memoria, que o SAPO Lifestyle visitou em 2019, integra uma ampla lista que inclui propostas em alguns dos mais procurados destinos gastronómicos do mundo, como é o caso dos novos restaurantes dos chefes Mauro Colagreco (Banguecoque), Heston Blumenthal (Dubai) ou Vladimir Mukhin (Moscovo). “Muitos dos mais entusiasmantes novos restaurantes do mundo inspiram-se na culinária global”, lê-se no artigo da publicação norte-americana.

Para a CNN, o Memoria destaca-se pela sua aposta em produtos provenientes da horta biológica própria, localizada em Oeiras e fruto da parceria com a Semear, “na mesma linha de restaurantes semelhantes em Itália”, mas também pela concorrida esplanada e, claro, pela cozinha italiana, da massa fresca ao clássico saltimbocca com gnocchi.

O Memoria é o terceiro projeto do grupo Non Basta, inaugurado em 2019 num dos bairros mais tradicionais de Lisboa, Campo de Ourique. Um restaurante de raízes italianas onde se recriam vivências passadas, não apenas no que diz respeito aos pratos, mas também ao ambiente, com uma esplanada que faz lembrar os mais recantos da região italiana da Toscana.