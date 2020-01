Em jeito de welcome drink ou em harmonização, algumas dezenas de restaurantes nacionais, associam-se à Casa Kopke e à Burmester para celebrarem o Dia Internacional do Vinho do Porto. Desta forma, a 27 de janeiro, a abrir ou no decorrer da refeição, os clientes usufruirão “da oferta de um cálice de Vinho do Porto”, como refere o comunicado do Grupo Sogevinus, detentor das duas marcas que se associam à celebração.

No que respeita à casa Kopke, o Porto branco 20 anos estará presente nos seguintes espaços:

No Porto:

Flor de Lis: o restaurante celebra esta data com Kopke e, no próprio Hotel Vila Foz, a receção faz-se com um cocktail elaborado à base de Vinho do Porto (Av. de Montevideu, 236).

The House Hotel: este espaço terá um welcome drink preparado em exclusivo para este dia (Rua do Infante D. Henrique 26).

Porto Palácio: no HUB Gastrobar durante a estada dos clientes (Av. da Boavista).

Em Lisboa:

Faz Figura: brinde com Kopke (R. do Paraíso, 15B).