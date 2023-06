É já no dia 17 de junho que Monforte vai acolher uma mostra dos melhores vinhos alentejanos, a decorrer no Torre de Palma Wine Hotel.

Produtores presentes no evento: Rovisco Garcia Terrenus/Rui Reguinga Reynolds Wine Growers Tiago Cabaço Winery Lima Mayer Herdade do Perdigão/Monte do Pintor Reguengo do Souzão Adega Mayor Tapada dos Coelheiros Vinhos Rosa Santos Família Mainova Mouchão Dona Maria Vinhos - Júlio Bastos Terras de Alter Howard's Folly Quinta do Paral Herdade Papa Leite Monte da Bonança Mingorra – Henrique Uva

Esta é a 5ª edição do Torre de Palma Wine Market, que quer refletir o que de melhor os produtores alentejanos sabem fazer, num dia marcado também pelos sabores e sons tradicionais, como o jantar ao ar livre com porco no espeto e a atuação do grupo Vinho & Voz.

Os visitantes vão poder provar as últimas colheitas e as novidades de produtores locais e interagir com os responsáveis de cada marca. Esta é uma oportunidade para conhecer com mais profundidade detalhes dos vinhos da região, com a possibilidade de adquirir as várias referências, assim como algumas edições especiais.

São 20 os produtores que vão marcar presença como Adega Mayor, Herdade do Perdigão, Howard's Folly ou Mouchão, com destaque para projetos mais recentes como é o caso da Mainova.

“A 5ª edição vai, mais uma vez, reunir os amantes do nosso vinho Torre de Palma, mas também os que procuram conhecer outros produtores, com acesso a edições especiais e a provas no local”, explica Luísa Rebelo, General Manager do Torre de Palma Wine Hotel, em comunicado.

As portas do Wine Market’23 abrem às 16h e as entradas têm o custo de 5€ (com copo). Às 21h começa a atração musical. Mais informações aqui.