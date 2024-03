Querem as singularidades do calendário anual que a celebração da Páscoa se dê com a chegada de uma nova estação do ano. Não estamos perante uma coincidência, há razões para que um dos momentos altos das efemérides anuais ocorra quando a natureza nos dá o melhor de si mesma: o renascer da vida. Trocando por miúdos, celebramos a Páscoa no primeiro domingo a seguir à primeira lua cheia, após o equinócio da primavera. Um casamento perfeito, diríamos. É, precisamente, de matrimónios harmoniosos que aqui tratamos, aqueles que combinam o melhor que a mesa pascal no dá, com os vinhos que lhe assentam na perfeição.

Mesa de Páscoa é sinónimo de espaço de partilha, de família, de recuperar receituário tradicional mesmo que lhe introduzamos uns toques de contemporaneidade. Uma mesa que nos pede pratos de carnes pujantes, onde pontua a caça, mas também todo um desfilar de pratos que orbitam os principais, com um elenco de queijos, enchidos e de sobremesas robustas.

Uma mesa especial pede-nos vinhos com um carácter especial. Vale o investimento sabermos que os pratos que preparamos a preceito merecem a companhia de grandes néctares. Uma seleção que marca pelo ecletismo. Veja-se, por exemplo, o valor que acrescenta à mesa a introdução de um espumante, apto a ser servido em qualquer momento, das entradas, aos petiscos, do peixe e marisco às sobremesas. Olhe-se para o vinho Alvarinho, uma ótima opção para peixes no forno (pense no bacalhau) e queijos. Como também é inegável a presença de um bom tinto numa relação incondicional com as tradicionais carnes do Domingo de Páscoa, como o cabrito, o borrego ou o pato, mas também para o petisco com os nossos enchidos e queijos tradicionais. E como negar à mesa a presença de um Porto ou um Moscatel como acompanhamento das sobremesas; ou de um digestivo a rematar uma refeição perfeita? E que se façam bons brindes ao sabor de um gin ou de um rum.

A Vinalda, a mais antiga distribuidora nacional de bebidas alcoólicas, fundada em 1947, ajuda-nos neste propósito, o de brindarmos à mesa pascal com uma sugestiva seleção de 12 vinhos para casamentos frutuosos com pratos de entrada, principais e sobremesas. Isto, sem que falte uma dupla de digestivos.

Espumante Branco

Bairrada

A origem: Nasce nas terras bairradinas este espumante D.O.C., fruto das castas Bical e Arinto. Com uma maturação igual ou superior a 24 meses em cave e um mês após dégorgement.

A prova: De aspeto apresenta-se cristalino, com bolha fina persistente. A cor denota o seu caracter citrino com ligeiros tons esverdeados. O aroma é intenso e complexo com predominância de frutos secos e ligeiras notas tostadas. O sabor é frutado, fresco, elegante e com um final longo e persistente.

Veredito à mesa: Para saborear em momentos de lazer; acompanhando pratos suaves da cozinha mediterrânica à base de peixe e carnes brancas, mas também entradas e peticos. Inegável o seu valor a acompanhar sobremesas.

Preço de venda recomendado: 14,49€

Sara Falcão

Vinho Branco

Vinho Verde

A origem: Um vinho que nasce nas frescas terras do noroeste português e que espelha a pureza da casta Alvarinho e o seu potencial de envelhecimento em barrica. 80% do lote terminou a fermentação em cascos novos de castanho português, estando aí cerca de três meses. O vinho permaneceu depois em bâtonnage por seis meses, até ao momento do engarrafamento.

A prova: De cor amarelo citrino, apresenta-se com um aroma gracioso que une as notas a fruta tropical com as nuances apimentadas e exóticas do Castanho, conferindo-lhe uma elegância e potência extraordinárias. Na boca, a madeira está presente, mas sem marcar a fruta, dando muita complexidade. O vinho termina untuoso, longo e com uma acidez perfeita que enaltece a mineralidade do terroir.

Veredito à mesa: Excelente para acompanhar pratos de forno, massas e comidas intensas, sobretudo peixes, queijos de pasta mole e intensos. Deve ser servido entre 10 e 12ºC.

Preço de venda recomendado: 19,99€

Bernardo Sá Caldas

Alentejo

A origem: Terras do Suão é uma das marcas mais emblemáticas da sub-região alentejana Granja-Amareleja e que apresenta condições edafoclimáticas muito próprias, com vista à criação de vinhos altamente distintos. Um néctar proveniente de um território de intenso calor e memoráveis ‘vinhas arcaicas de sequeiro’. Bem como pelo “solão” – o segredo ‘argiloso’ que há mais de dois mil anos protege as vinhas do intenso calor que ali se vive no verão. Produzido a partir de uvas das castas Roupeiro e Antão Vaz, este vinho recebe um estágio de três meses em barricas de carvalho francês.

A prova: Um vinho com um agradável tom amarelo cítrico, com um perfil aromático e boa intensidade e persistência. Salientam-se as notas aromáticas de fruta de polpa amarela bem madura, com destaque para a nectarina. Boca com volume e textura untuosa. Termina equilibrado. Em suma, um néctar que é a expressão mais pura da tradição da sub-região alentejana de onde provém, escondida na margem esquerda do Guadiana

Veredito à mesa: Néctar que acompanha uma mesa rica de queijos alentejanos, sem desmerecer no que respeita aos pratos principais o bacalhau de forno, migas com carne de alguidar e também açordas apaladadas.

Preço de venda recomendado: 13,99€

Daniela Sousa

Vinhos tintos

Douro

A origem: Nascido nos socalcos durienses, este vinho é filho de uma propriedade datada do início do século XIX. Nas castas, resulta de Vinhas Velhas, Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz. Após fermentação em lagar e em cuba, estagia quatro meses em cuba e 40 meses em barricas de carvalho francês de diversas idades.

A prova: Estamos perante um néctar de cor rubi pela vinificação de uvas tintas e com agradáveis notas de frutos vermelhos. O final é frutado e intenso.

Veredito à mesa: Casa na perfeição com refeições de carnes vermelhas, grelhadas ou de forno, com temperos ecléticos e a casar harmoniosamente com uma mesa de queijos.

Preço de venda recomendado: 30,99€

Jaime Machado

Dão

A origem: Proveniente das castas Touriga Nacional, Alfrocheiro e Aragonez, este néctar nasce num território de contrastes, com invernos frios e chuvosos e verões quentes e secos. A maceração pelicular faz-se de forma prolongada e suave.

A prova: A vinificação de uvas tintas resulta num vinho de atraente cor rubi. No palato apresenta notas de frutos vermelhos e conta com um final frutado e intenso.

Veredito à mesa: Imprescindível na harmonização de refeições onde pontuam as carnes vermelhas, grelhadas ou de forno, com temperos de todo o tipo. Casa com queijos de diferente carácter.

Preço de venda recomendado: 15,99€

Lisboa

A origem: Provém de uma região onde a feição atlântica se manifesta com forte personalidade. A Quinta do Monte d´Oiro beneficia do seu posicionamento ao abrigo dos perfis mais montanhosos da região. Daí, o microclima mediterrânico, com influência marítima, o que proporciona vinhos de carácter distintivo.

A prova: Um vinho imponente na fruta madura, pimenta-preta, madeira de grande qualidade, muito discreta e perfeitamente integrada. Na boca impressiona pela textura de veludo dos taninos. Um final firme e muito longo.

Veredito à mesa: Acompanha uma mesa onde prepondera todo o tipo de caça, da perdiz, à lebre e ao javali. Notável no casamento com pratos ricos da cozinha tradicional portuguesa, assados no forno, carnes estufadas ou guisadas.

Preço de venda recomendado: 39,99€

Licorosos

Douro

A origem: Um néctar nascido na carismática região duriense, proveniente de vinhas velhas com mais de 20 castas diferentes. Estagia longamente, de oito a 15 anos em pipas velhas, estas com mais de 50 anos. As garrafas, numeradas, são engarrafadas na quinta anualmente.

A prova: Atraente cor alourada clara, com sabores a frutos secos e notas de citrinos. Apresenta um volume de boca médio, elegante e com um final longo. Sem dúvida, um clássico do estilo.

Veredito à mesa: Tenha-o como um sucesso a rematar uma refeição. Casa na perfeição com sobremesas de feição portuguesa, robustas, sem que se tema o seu casamento com pratos de doçura vincada.

Preço de venda recomendado: 22,99€

Península de Setúbal

A origem: Proveniente de um território de feição mediterrânica, este moscatel é elaborado em depósitos, em que o mosto sofre uma ligeira fermentação, sendo seguidamente adicionada aguardente vínica de qualidade para bloqueá-la. O envelhecimento dá-se em madeiras de várias proveniências.

A prova: Um néctar de cor âmbar escura, apresenta-se com um perfil evolutivo complexo, de aromas a tabaco e madeira velha, mesclados com chá e flor de laranjeira. Dá-nos um final corpulento, untuoso e fresco.

Veredito à mesa: Pode ser consumido por si só, sem comida ou no final da refeição com sobremesas conventuais ou doces secos.

Preço de venda recomendado: 24,99€

Licores

Santo Tirso

A origem: Trata-se de um licor original, preparado segundo uma antiga fórmula, resultado de longas, pacientes e comprovadas experiências. É, além disso, o único licor, em Portugal, genuinamente monástico, inteira e exclusivamente preparado pelos Monges Beneditinos do Mosteiro de Singeverga e por destilação direta de especiarias e de uma grande variedade de plantas muito aromáticas.

A prova: Licor de sabor complexo, resultante das especiarias e plantas aromáticas que lhe estão na produção. De aspeto límpido e sublime cor topázio.

Veredito à mesa: Apresenta-se como um digestivo perfeito para rematar uma refeição caseira.

Preço de venda recomendado: 36,99€

Ricardo Meireles

Itália - Calábria

A origem: Estamos perante um licor que resulta de uma mistura de 29 ervas, flores, frutos e raízes da Calábria, região italiana. Cada um dos ingredientes é colhido ao longo do ano, sendo as macerações e infusões feitas imediatamente após a colheita para captar os aromas mais frescos e manter intactas as propriedades organoléticas de cada ingrediente.

A prova: O sabor agridoce das laranjas mistura-se com a delicadeza da flor de laranjeira e da camomila, a intensidade do alcaçuz, da hortelã-pimenta e do anis.

Veredito à mesa: Um digestivo para ser apreciado gelado. A uma temperatura de -20°C, a menta, o anis, o alcaçuz e todas as ervas incluídas na sua receita exclusiva tornam-se mais fortes, dando corpo e sabor intensos.

Preço de venda recomendado: 19,99€

Gin

Alentejo

A origem: Face à receita original desta destilaria alentejana, este gin sem desmerecer os botânicos originais, troca a laranja e o limão pela tangerina, bergamota e lima Kaffir. Alguns dos aromas e sabores preferidos do destilador foram adicionados: Cidreira, cardamomo e flor de laranjeira.

A prova: Estamos perante um gin com algum classicismo, num mix de notas cítricas, florais e frutadas.

Veredito à mesa: Ideal para consumir como aperitivo.

Preço de venda recomendado: 45,99€

Rum agrícola

Madeira

A origem: Rum com Indicação Geográfica (IG) obtido exclusivamente por fermentação alcoólica e destilação do sumo fresco de cana-de-açúcar, por isso é classificado como rum agrícola, apresentando qualidade e caraterísticas únicas. É Envelhecido durante um período mínimo de seis anos em barricas de carvalho francês.

A prova: Apresenta aromas fumados, de folha de tabaco e caixa de charuto com notas de frutos secos e final seco, suave e longo.

Veredito à mesa: Um rum de topo, envelhecido durante seis anos, que pode (e deve) ser saboreado por si só, com um pouco de água ou gelo e aromatizado com uma casca de laranja. Não desmerecer este rum para engrandecer um cocktail Old Fashioned. Acompanha na perfeição um final de refeição.

Preço de venda recomendado: 64,99€