Pode abrir uma garrafa de Espumante Natural no ar, sem estar colocada numa superfície ou dentro do balde com gelo (frapper). Para tal, deve rodar a garrafa para a rolha sair e até pode (deve!) pegar no copo no momento de servir o vinho. Tudo isto é interdito quando se trata de um vinho branco ou tinto.

Mas comecemos pelo princípio, a garrafa deve estar bastante fresca, a uns 4 a 5 ºC. Deve ter um frapper com gelo e um pouco de água para manter a frescura do vinho.

Não deve agitar demasiado a garrafa no seu transporte ou manuseá-la exageradamente dentro do frapper, pois a rolha vai saltar da garrafa sem controlo e o vinho sairá sobretudo em formato de espuma. A não ser que tenha ganho a Volta a Portugal em Bicicleta, este não é procedimento correto para abrir um espumante.

Com a garrafa dentro do frapper, remova a “cápsula”, muitas garrafas têm uma tira para “abertura fácil”. Ponha uma mão sobre a rolha e, com a outra mão, desaperte a muselet (açaime de arame). Retire-a cuidadosamente, mantendo o polegar sobre a rolha para conseguir controlá-la no caso de começar a sair.