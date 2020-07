Conserva de beterraba

Garantidamente uma amiga dos iogurtes naturais. Confere-lhes uma linda cor rosa e um interessante sabor adocicado com um ligeiro travo de amargor.

Pesto

Confere uma cor muito interessante ao seu iogurte. A receita base do Pesto, um molho italiano muito associado a massas, contém folhas de manjericão moídas com pinhão, alho, e sal, queijo parmesão e pecorini ralados e no final misturados com azeite virgem extra e temperado com pimenta preta. Encontra nas superfícies comerciais pesto previamente preparado.

créditos: Milada Vigerova

Essência natural de baunilha

Produzida a partir das vagens secas de baunilha, resulta da maturação destas num recipiente fechado onde se acrescenta uma bebida com volume alcoólico nunca inferior a 70% (ex. rum ou vodca). A maturação leva algum tempo, nunca menos de cinco semanas. Se a paciência para esperar for pouca, encontra a essência natural de baunilha em formato comercial.

Iogurte batido com fruta fresca

Tão simples quanto isto. Escolha a fruta que mais lhe agrada, por exemplo, morangos, amoras, framboesas, banana, o limite é a imaginação. Reduza-as a puré, juntamente com o iogurte, utilizando a liquidificadora ou robô de cozinha. Em segundos, obtém um iogurte natural açucarado e com sabor extra.