Quem nunca perante a expetativa de um almoço de família se deparou com a pergunta: “O que vou levar para a refeição?” O mesmo se aplica aos anfitriões: “O que vamos preparar?” Para mais, quando se celebra momentos especiais, aqueles que a mesa pede um prato que leve aos presentes expressões de surpresa. A Páscoa é um destes momentos, de convivialidade e de partilha e, também, de receitas com os clássicos da estação.

Para fazer justiça a um almoço de família que, como se usa dizer, “agrade a gregos e a troianos”, eis que lhe sugerimos uma receita elegante, de sabores pascais e que, sem dúvida, nasce talhada para o sucesso. Para mais, uma sobremesa que vai preparar sem complicações. A união perfeita entre ovos de chocolate, a suavidade do queijo mascarpone e uns biscoitos deliciosos.

Descubra como preparar a receita de Ovos de chocolate recheados com mascarpone e crêpes dentelle Continente Seleção

A quantidade de ingredientes que lhe apresentamos prepara uma sobremesa para quatro pessoas. A receita não lhe levará mais de 25 minutos de confeção (acresce duas horas de frigorífico). O grau de dificuldade é médio.

Ovo de Páscoa de chocolate oco (grande) 1

Biscoitos triplo de chocolate Continente Seleção 75 g

Manteiga derretida 25 g

Queijo mascarpone 75 g

Queijo creme 100 g

Açúcar em pó 2 colheres de sopa

Cacau em pó 2 colheres de sopa

Natas frescas 100 g

Mini ovos de chocolate de Páscoa usar q.b.

Crêpes dentelle Continente Seleção 1 embalagem

Caramelo ou chocolate líquido (para finalizar) usar q.b.

créditos: Continente Seleção

Mãos à obra

Passo 1: Separe cuidadosamente o ovo de Páscoa ao longo da ranhura (use para tal uma faca mergulhada numa taça com água quente para cortar a ranhura em vez de cortar diretamente, o que pode partir o chocolate).

Passo 2: Coloque os biscoitos triplo de chocolate Continente Seleção numa taça e esmigalhe com as mãos ou coloque dentro de um saco e esmague com a ajuda de um rolo de cozinha. Junte a manteiga derretida e envolva bem até que a mistura fique arenosa. Coloque nas metades do ovo de Páscoa e alise delicadamente com a ajuda de uma espátula. Reserve no frigorífico.

Passo 3: Misture o mascarpone, o queijo creme, o açúcar em pó e o cacau numa taça média até ficar homogéneo.

Passo 4: Noutra taça, bata as natas até obter picos firmes. Junte delicadamente o chantilly na mistura de mascarpone e, de seguida, coloque cuidadosamente o recheio de cheesecake sobre as bases de biscoitos triplo chocolate e manteiga nos ovos de Páscoa.

Passo 5: Nivele as superfícies com uma espátula e leve ao frigorífico por pelo menos duas horas ou durante a noite até ficar firme.

Passo 6: Espalhe por cima dos ovos de chocolate recheados mini ovos de chocolate em pedaços e metades de crêpes Dentelle Continente Seleção e decore com caramelo ou chocolate derretido antes de servir.

Bom apetite e o convite para conhecer toda a gama de produtos Continente Seleção. Inspire-se também com mais receitas de sobremesas.