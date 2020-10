Para esta receita que produz perto de um litro de leite de aveia vai precisar dos seguintes ingredientes:

75 g de flocos de aveia (não use os de cozedura rápida e opte pelos flocos grossos); 1,25 l de água; uma colher de chá com aroma de baunilha; uma pitada de noz-moscada ralada; uma colher de chá com farinha de milho; uma colher de sopa de açúcar em rama; uma pitada de sal.

Para preparar o leite de aveia: Demolhe a aveia em água entre quatro a doze horas. Findo este tempo, coe a aveia.

Leve a aveia já escorrida, assim como a todos os ingredientes (não use a água da demolha da aveia), a lume médio/alto. Quando levantar fervura, baixe a chama e mantenha em lume brando durante dez minutos, até os flocos estarem cozidos. Deixe arrefecer.

Coloque num copo liquidificador e misture até obter uma mistura fina. Deixe engrossar durante uma hora. Passe esta mistura para uma tigela através dum pano de musselina fina, espremendo o tecido para obrigar a sair todo o líquido.

Conserva-se no frigorífico, em frasco, por três a cinco dias. No momento da utilização, agite o frasco para algum depósito que se tenha acumulado.