O chocolate é um ingrediente incrivelmente versátil, capaz de ir muito além das tradicionais sobremesas. A sua riqueza de sabores e texturas, pode transformar pratos salgados, criando experiências gastronómicas verdadeiramente inesquecíveis.

1. Risotto de Chocolate Negro com Pimenta Rosa

Um prato que combina o sabor rico do risotto com a complexidade do chocolate negro e o toque exótico da pimenta rosa. Este risotto é perfeito para uma refeição sofisticada e surpreendente.

Ingredientes:

200g de arroz risotto

100g de chocolate negro com pimenta rosa (72% cacau)

1 cebola média picada

1 dente de alho picado

1 taça de vinho tinto

1 litro de caldo de legumes quente

1 colher de sopa de manteiga

50g de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de Preparação:

Numa panela, refogue a cebola e o alho em manteiga até ficarem transparentes. Adicione o arroz risotto e mexa bem para que ele absorva o sabor da manteiga. Despeje o vinho tinto e cozinhe até que evapore quase completamente. Comece a adicionar o caldo de legumes aos poucos, sempre a mexer, até que o arroz esteja al dente. Com o lume brando, adicione o chocolate negro com pimenta rosa picado e mexa até derreter e se incorporar ao risotto. Acrescente o queijo parmesão, ajustando o sal se necessário. Sirva imediatamente.

2. Carne de Porco ao Molho de Chocolate Negro com Especiarias

Este prato oferece uma fusão intrigante de chocolate negro e especiarias, ideal para quem gosta de experimentar novos sabores. A carne de porco ganha uma nova dimensão com a adição do molho de chocolate.

Ingredientes:

4 costeletas de porco

100g de chocolate negro com malagueta e flor de sal (72% cacau)

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

200ml de caldo de carne

Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparação:

Tempere as costeletas de porco com sal e pimenta. Numa frigideira grande, derreta a manteiga e sele as costeletas até dourarem bem dos dois lados. Reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o cominho, a canela e o vinagre balsâmico, deixando cozinhar por alguns minutos. Acrescente o caldo de carne e deixe reduzir um pouco. Adicione o chocolate negro com malagueta e flor de sal picado e mexa até que ele derreta e incorpore ao molho. Volte a colocar as costeletas na frigideira, cobrindo-as com o molho de chocolate e deixe cozinhar por mais alguns minutos até que estejam completamente cozidas. Sirva as costeletas com o molho de chocolate e especiarias por cima, acompanhadas de puré de batatas ou legumes assados.

3. Quadrados de Chocolate Picantes de Amêndoa e Whisky

Com uma textura rica e um sabor marcante, estes quadrados são a definição de elegância e ousadia em forma de sobremesa. A fusão perfeita entre o picante e o doce, o crocante e o cremoso, transforma estes quadrados numa experiência gastronómica única, ideal para surpreender os seus convidados ou para um indulgente prazer pessoal.

Ingredientes (10-12 doses):

80 gr de pasta/manteiga de amêndoa, caseira

2 colheres (sopa) de mel

3 colheres (sopa) de bebida de amêndoa

2 colheres (sopa) de whisky

100 gr de chocolate de Malagueta e Flor de Sal

75 gr de amêndoas tostadas e com pele

50 gr de bolachas Biscoff (ou outras a gosto – Maria, digestivas, etc.)

Flor de sal para polvilhar (opcional)

Modo de Preparação: