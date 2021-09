Os buffets regressaram ao restaurante Harune do AP Eva Senses, hotel do grupo AP Hotels & Resorts, com vista sobre a marina de Faro e a Ria Formosa entre as 12h30 e as 15h00.

Para que nada falhe, o hotel traz-te 6 dicas para desfrutar de um bom buffet e deliciar-se até não conseguir mais.

1. Coma com moderação

Ir a um buffet não é sinal de que tem de comer em muita quantidade. Deve tirar partido das várias opções que o buffet oferece e provar um pouco de tudo. Lembre-se que o buffet tem muita opção, a um preço normalmente atrativo. Deve sempre comer com moderação para usufruir o máximo da experiência.

2. Faça uma primeira ronda para avaliar a oferta

Quando chegar à sala de refeições, olhe em volta e avalie as melhores opções para o seu gosto pessoal. Lembre-se que tem uma oferta de entradas, pratos principais, acompanhamentos, frutas e sobremesas. Não tenha pressa para escolher e prove o máximo de pratos.

Se olhar à sua volta e souber todas as ofertas que existem disponíveis, pode concentrar-se naquilo que mais água na boca lhe traz. No caso do AP Eva Senses, consulte sempre o prato do dia, sugestão do Chef.

3. Opte por comidas que normalmente não come em casa

Já que está num buffet, opte por comer pratos que normalmente não come em casa, ou porque são mais elaborados, ou porque mais ninguém na sua casa gosta e não quer cozinhar apenas para uma pessoa. Coma porções pequenas, para conseguir provar um pouco de tudo.

AP Eva Senses créditos: AP Eva Senses

4. Escolha a bebida adequada

Após efetuar a sua ronda, pense na bebida que mais se adequa às iguarias que vai comer. A bebida correta vai fazê-lo tirar o máximo de partido da sua experiência.

5. Coma devagar e sem exageros

Embora tudo pareça delicioso, não se esqueça da contenção. Não há pressa, por isso respire fundo e tome o seu tempo até voltar a encher o prato. Uma vez terminada a grande refeição, vá dar um pequeno passeio, pois o ar fresco e o exercício suave ajudá-lo-ão a recuperar. Pode também beber um chá para ajudar a digestão, bem como para aliviar o estômago, reduzindo o inchaço.

AP Eva Senses créditos: AP Eva Senses

6. Não se esqueça de fazer reserva

Reserva o seu lugar e não tenha surpresas. Não há nada como saber de antemão, por exemplo, o menu. No AP Eva Senses existe uma grande variedade de comida por onde pode optar, com pratos principais de segunda-feira a domingo, incluindo iguarias como o Arroz Oriental Clássico do AP Eva Senses, bife Wellington ou cozinho à portuguesa no domingo.