Em pouco mais de 30 minutos, prepara esta reconfortante sopa que aproveita a polpa e a casca da abóbora. A sugestão é de Joana Moura, a partir do seu livro "Alimentação fora da caixa".

Esta é uma sopa de feijão com couve e massa diferente do habitual. É uma sopa que pode perfeitamente ser o prato principal da refeição.

As lentilhas estão entre as leguminosas com mais proteína. São rápidas de cozinhar quando compradas sem casca. Neste caso, não as compre enlatadas porque perdem todo o sabor e textura característicos.