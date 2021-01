Sopa de feijão-preto, nata fresca e coentros

Preparação

Num tacho, refogue a cebola e os alhos em rodelas no azeite.

Adicione as batatas em quartos e cubra com um pouco do caldo de carne, deixe cozinhar até que as batatas fiquem tenras. Acrescente metade do feijão-preto e deixe cozinhar mais alguns minutos. Triture tudo muito bem.

De seguida, adicione a outra metade do feijão-preto e deixe cozinhar mais três a quatro minutos.

Numa frigideira, frite as tiras de bacon até ficarem crocantes, corte em cubos e adicione à sopa.

Acrescente a nata fresca e sirva a sopa com coentros picados.