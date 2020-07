2- Passe cada recipiente por água fria para que o arrefecimento seja mais rápido;

3- Coloque cada recipiente no frigorífico de imediato.

Será que posso colocar a sopa, acabada de confecionar, diretamente no frigorífico?

Ao colocar um recipiente quente dentro do frigorífico, a amplitude térmica no interior do equipamento sofre alterações o que faz com que o mesmo tenha de trabalhar mais para compensar a diferença de temperatura causada. Neste caso, o consumo energético é substancialmente maior – algo que se irá refletir na fatura mensal da eletricidade.

Se optar por colocar a sopa quente dentro do frigorífico, apesar de não comprometer a segurança da refeição, terá impacto na conta de eletricidade.

Opte, por isso, por arrefecer previamente os recipientes em água fria corrente para diminuir o choque térmico no interior do equipamento.

Como congelar a sopa?

Após a confeção da sopa, se pretender também congelá-la, deve seguir os três passos referidos para conservar no frigorífico e, após duas a três horas, conserve no congelador.