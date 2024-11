“Um bolo especial”. Esta é uma daquelas expressões com o condão de despertar a nossa insegurança culinária. A palavra “especial” remete-nos para a ideia de um bolo surpreendente, de aspeto e sabor e com grande elaboração. E se lhe dissermos que há uma tarte de chocolate que responde com um “sim” a todos os predicados, sem nos deixar embrulhados em preparações culinárias complexas e infinitas de tempo.

Prepare a sua cozinha, chegou a hora de confecionar uma inesquecível tarte em três camadas que vai conquistar um merecido “Parabéns a você”. Sobre uma base com sabor a noz, repousa um cremoso recheio de caramelo salgado a culminar numa cobertura de chocolate e caramelo. Tudo preparado em poucos passos, sem complicações e com a garantia de que agradará aos convivas.

Para fazer desta refeição um momento inesquecível, junte-lhe este Tagliatelle com Tomate Cereja e Pesto de Ricota.

Acompanhe o vídeo com a explicação da receita passo a passo e pormenorize-a no descritivo que também aqui encontra.

Saiba como preparar Tarte de chocolate e caramelo salgado

A quantidade de ingredientes que apresentamos prepara uma receita que serve seis a oito pessoas. O grau de dificuldade é fácil e o tempo de preparação é de 30 minutos. O tempo total, o que inclui a refrigeração do bolo, ronda uma hora e 20 minutos.

Base

Miolo de noz 100 g

Farinha de trigo 120 g

Açúcar mascavado 3 colheres de sopa

Sal usar q.b.

Manteiga derretida 60 ml

Xarope de agave 2 colheres de sopa

Recheio

Creme de caramelo salgado Continente Seleção 320 g

Cobertura

Chocolate picado 100 g

Natas 120 ml

Flor de sal usar q.b.

Tarte de chocolate e caramelo salgado créditos: Continente

Mãos à obra

Passo 1. Num processador de alimentos, coloque as nozes, a farinha de trigo, o açúcar mascavado e uma pitada de sal. Triture bem até ficar homogéneo.

Passo 2. De seguida, junte a manteiga derretida e o xarope de agave e triture novamente até obter uma massa moldável.

Passo 3. Disponha numa tarteira e espalhe uniformemente com a ajuda das mãos. Leve ao forno a 180 ºC por 12 a 15 minutos. Deixe arrefecer.

Passo 4. Recheie a base da tarte com o creme caramelo salgado e espalhe bem. Reserve no frigorifico.

Passo 5. Numa taça, coloque o chocolate picado e as natas e leve a derreter no micro-ondas (ou em banho-maria).

Passo 6. Espalhe o chocolate derretido sobre o caramelo, leve ao frigorífico por pelo menos 15 minutos a solidificar.

Passo 7. Antes de servir decore com flor de sal.

“Bom apetite e o convite para conhecer toda a gama de produtos Continente Seleção. Inspire-se também com mais receitas de sobremesas.