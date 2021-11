O dia foi cansativo, a hora do jantar aproxima-se, sem que o frigorífico nos devolva uma refeição previamente preparada. Um dos salva-vidas de sempre são as massas alimentares. Com elas, o pequeno milagre de cozer em água um alimento nutricionalmente rico, que se prepara em poucos minutos e que adora combinar-se e reinventar-se com inúmeros ingredientes. Simples e capaz de agradar a todos.

Aquilo que a Milaneza nos propõe é juntar a este ritual nas nossas cozinhas uma gama de massas em cinco sabores diferentes e outras tantas cores cativantes. Sim, mesmo os cozinheiros e cozinheiras menos experientes, aqueles para quem uma simples água em ebulição, com um punhado de sal, se reveste de mistério universal, contam com o auxílio de massas só por si repletas de sabor.

Um quinteto de massas, uma infinidade de possibilidades de receitas ao nosso alcance, tirando proveito das características de cada uma destas propostas. Para lhe facilitar a escolha e o casamento das novas massas com a ementa doméstica, propomos-lhe uma viagem a cada uma delas, sem que faltem as sugestões de receitas. Ora vamos…

Enriquecido com o sabor da tinta de choco, o Linguine Nero de Seppia, remete-nos para os pratos de mar, com peixe e marisco (como este Linguine al nero di seppia Milaneza com lingueirão) ou mesmo a combinação entre ambos. Aventure-se em pratos de linguine com camarão, bacalhau ou lula, assim como uma simples massa com queijo mascarpone, regado com sumo de limão.

Do mar para terra o Linguine com Cogumelos, apresenta-se enriquecido com o sabor de três variedades de cogumelos (Shiitake, Marrón e Paris). Sabores silvestres que nos pedem simplicidade nos molhos e ingredientes. Para valorizar esta massa, adicione-lhe tão somente legumes ou pedaços de galinha ou de peru.

Com sabor a um dos clássicos nos molhos italianos, o Linguine com Pesto harmoniza o manjericão, queijo, alho e espinafres. Uma massa de sabor intenso, campestre, que deve ser apreciada em pratos frescos e ligeiros, privilegiando as carnes brancas ou os legumes, não descurando as frutas, os frutos secos (como este Linguini al pesto com espinafres e nozes), os queijos ou mesmo algum fumeiro como o presunto.

Dos linguines para os esparguetes e na gama de massas que espicaçam os sentidos, o Esparguete Picante traz-nos o sabor a malagueta. Uma massa que pede simplicidade nos molhos e que gosta do casamento com mariscos e carnes brancas. A complementar, as frutas como a manga ou a papaia, acrescentam exotismo e harmonizam sabores.

Não há como evitar a alusão ao exotismo de um Esparguete com Caril ao nos aproximar de outras geografias, como a Índia e África. Preparar uma refeição com este esparguete é tão simples quanto cozê-lo e juntar aos ingredientes preferidos como frango, pato (veja-se esta receita de Harissa de pato e alperce com esparguete de com caril Milaneza) ou camarão, o leite de coco a terminar. Para refrescar, uma pitada de ervas frescas, acabadas de cortar ou fruta laminada como ananás ou maçã.

Terminada esta viagem apetece dizer que há “sabores que vamos saber de cor”.