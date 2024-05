O que nos pede a mesa nos meses mais quentes? Pratos simples, coloridos, frescos e comprometidos com uma alimentação diversa e saudável. Aos poucos, a primavera abre as portas ao verão. Em breve, os céus tingem-se daquele azul que desperta em nós o apelo de mar e de campo. Também a ementa doméstica pede renovação. E, claro, agradecemos todos os contributos para encontrarmos a diversidade e simplicidade de confeção que nos pedem os meses estivais. A Milaneza sugere para a nova estação do ano, um rico elenco de receitas, aptas a serem preparadas em poucos minutos.

Noodles, Espirais, Bulgur e Macarrão. Como preparar em cinco passos: 1. Comece por aquecer o azeite no wok.

2. Adicione os seus ingredientes frescos favoritos previamente cortados em pequenos pedaços. Deixe cozinhar.

3. Coloque a massa diretamente no wok e mexa bem.

4. Adicione água a ferver, numa proporção de duas porções de massa para uma porção de água. Mexa frequentemente em lume forte. Para uma textura al dente deixe cozinhar por quatro minutos.

5. Retifique temperos, retire do lume e sirva de imediato.

Receitas que nos chegam à boleia de massas fáceis de cozinhar, convenientes, saudáveis e, como nos exige a boa mesa, saborosas. O mesmo é dizer momentos memoráveis com as massas Noodles, Espirais, Bulgur e Macarrão. As quatro massas, produzidas com 100% trigo duro e com 13% de proteína, são fáceis de adaptar aos diferentes gostos e exigências, sendo soluções ideais para descomplicar vidas agitadas e agendas preenchidas.

Um quarteto de massas para preparar no wok capaz de inspirar belas receitas e que entra nas nossas cozinhas com dois atributos a reter. Um: não exigem pré-cozedura, pelo que vão diretas do pacote para o wok. Dois: Contam com um tempo de cozedura entre três e seis minutos.

créditos: Milaneza

O mesmo é dizer que não nos pedem muito do nosso tempo, apenas requerem alguma imaginação. E porque a Milaneza nos quer ajudar no que toca à imaginação, eis que nos dá um trio de boas razões para enveredarmos alguns minutos nas nossas cozinhas. Aqui, encontra três receitas repletas de boa energia: um Pad thai de gambas com noodles WOK Milaneza, um Macarrão WOK com cogumelos e molho de soja e um Bulgur vegetariano.

Pad thai de gambas com noodles WOK Milaneza

Uma viagem rumo a sabores asiáticos, diversa e aromática. A massa noodles faz aqui toda a diferença.

Macarrão WOK com cogumelos e molho de soja

Cozinha caseira, simples, rápida e em grande estilo aquela que conseguimos com a adição de uma seleção de cogumelos à massa macarrão.

Bulgur vegetariano

O bulgur presta-se a grandes pratos. Neste caso, uma receita vegetariana que beneficia da feliz adição da beterraba, um elemento de cor e sabor inusitado.